Il comportamento di Jonas nella casa del Grande Fratello è uno degli argomenti più discussi di questa edizione. Il ragazzo sembra non gradire le critiche e l’altra sera lo avrebbe confermato scagliandosi contro Giulia dopo che lei lo aveva appena nominato. Ha definito la coinquilina “incoerente” e “infame”, ma lei non si è lasciata intimorire: prima ha risposto con una risata, poi con termini altrettanto duri.

Il confronto dopo la diretta

Jonas è uno dei protagonisti del televoto di questi giorni e giovedì prossimo potrebbe essere eliminato dal Grande Fratello.

Tra i concorrenti che l'hanno nominato c'è anche Giulia, la ragazza con la quale lui ha avuto un bel rapporto fino a qualche settimana fa.

"So che non te lo aspetti, ma dei presenti sei l'unica persona con cui ho litigato", ha detto la ragazza per motivare il suo voto.

L'inquilino non ha gradito né la nomination né la spiegazioni della coinquilina, e dopo la puntata l'ha presa da parte e le ha detto: "Tu sei piccola, infame e incoerente".

Giulia ha risposto con una sonora risata all’attacco di Jonas, ma in un secondo momento ha aggiunto – parafrasando in maniera edulcorata – che si stava comportando in modo davvero poco intelligente.

Le opinioni degli spettatori

Il faccia a faccia che hanno avuto Jonas e Giulia dopo la puntata del Grande Fratello del 27 ottobre ha spinto molti fan a schierarsi sui social.

"Lui la chiama infame e lei gli ride in faccia, che icona", "L'ha disintegrato un'altra volta, che regina", "A 19 anni mangia in testa a quell'arrogante, provocatore e maleducato", "Applausi per Giulia", "Brava", "Non farti mettere i piedi in testa da quel soggetto", "Però è vero che è stata incoerente, la mattina l'ha messo nei suoi preferiti e la sera l'ha nominato", si legge su X.

Il riassunto dell'ultima puntata

La puntata del Grande Fratello del 27 ottobre si è aperta con il confronto tra la compagna di Domenico e Benedetta nella casa. Dopo giorni di frecciatine sui social, Valentina ha avuto la possibilità di parlare sia con la concorrente sia con il fidanzato.

Questa situazione non si è risolta, anzi la donna è andata via delusa e per nulla convinta delle scuse che le ha fatto Domenico.

Nel corso della serata, però, c'è stato anche spazio per l'emozionante racconto del passato di Donatella, per qualche risata con il corteggiamento di Francesco nei confronti di Grazia e per approfondire la rivalità tra Jonas e Omer.

Rasha, infine, non si è sbilanciata sull’eventuale interesse che potrebbe provare per il coinquilino di origini siriane, anzi ha chiesto altro tempo per capire se questo rapporto potrebbe diventare qualcosa in più di un'amicizia.