Jonas è uno dei concorrenti più discussi di quest'edizione del Grande Fratello e non solo per la sua rivalità con Omer. Dopo aver flirtato con Giulia, Grazia e Rasha, il modello sembra aver messo gli occhi su Anita, con la quale si è scambiato confidenze e coccole all'interno della casa. I fan della ship ribattezzata "jonita" sono al settimo cielo per l'avvicinamento tra i due giovani, anche se è troppo presto per parlare di una possibile nuova coppia.

Sguardi e carezze davanti alle telecamere

Sono passate sei settimane dall'inizio della 19^ edizione del Grande Fratello e per adesso nella casa non è nata neanche una coppia.

Tra i fan del reality, però, c'è chi sta monitorando il rapporto tra Jonas e Anita, apparentemente sempre più vicini da quando lei è tornata in gioco dopo la scomparsa della mamma.

Il 28 ottobre, ad esempio, i due sono stati ripresi dalle telecamere mentre si scambiavano sguardi, sorrisi, confidenze e coccole, e probabilmente è stata la prima volta che i telespettatori li hanno visti così complici.

Prima di andare a dormire, inoltre, i due concorrenti si sono ritrovati nello stesso letto e il modello ha accarezzato a lungo la testa della coinquilina per dimostrarle tutto il suo affetto.

LA STA ACCAREZZANDO MA È UN ALLUCINAZIONE COLLETIVA#jonita pic.twitter.com/Kz9QarbSUl — martyna👸🏻 (@arigatoh0ney) October 29, 2025

L'entusiasmo dei fan sui social

Sin dall'inizio di quest'edizione del Grande Fratello c'è chi fa il tifo per il rapporto tra Jonas e Anita, tant'è che su X è nato l'hashtag "jonita" e sono in moltissimi a sperare in un futuro in coppia per i due concorrenti.

"Ma la sta accarezzando? Siamo sicuri che non è un'allucinazione collettiva?", "Lui ha nascosto la mano prima che gli altri si accorgessero che la stava accarezzando, vuole proteggere il loro legame", "Sono a letto insieme, questa cosa mi fa uno strano effetto", "Ma cos'è successo stanotte in quella casa?", "Sto ridendo dalla gioia, ho aspettato questo momento per settimane"; "Sarebbero una bellissima coppia", "Finalmente si stanno lasciando andare", si legge su X in queste ore.

Jonas a rischio eliminazione

L'avvicinamento tra Anita e Jonas potrebbe interrompersi bruscamente giovedì: il modello, infatti, è in nomination con Francesco e Donatella e il 30 ottobre potrebbe essere eliminato definitivamente.

Sarà il pubblico a scegliere l'inquilino che andrà ad aggiungersi a Giulio, Bena e Matteo, i primi tre che hanno abbandonato la casa da quando è iniziata quest'edizione del reality.

I fan dei "jonita" sono tanti, quindi il ragazzo avrebbe ottime possibilità di salvarsi, ma il risultato di questo televoto sarà svelato solo nel corso della puntata che andrà in onda tra poco più di 24 ore.