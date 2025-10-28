Subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Jonas è stato ripreso dalle telecamere mentre spiegava a Simone il piano che ha in mente per provare a far cacciare Omer dal programma. Il modello, infatti, ha anticipato che cercherà di far innervosire il coinquilino al punto che potrebbe alzargli le mani, una cosa vietata dal regolamento che gli costerebbe la squalifica immediata.

La confidenza dopo la diretta

Lunedì scorso Jonas è andato in nomination e tra pochi giorni potrebbe essere eliminato dal Grande Fratello, ma questo sembra non essere il suo primo pensiero.

Al termine della puntata del 27 ottobre, infatti, il ragazzo si è confidato con Simone sui comportamenti che intende avere nella casa con le persone con le quali non va d'accordo, uno in particolare.

"Non me ne frega niente se esco o non esco. Questa settimana darò il benservito a chi se lo merita. Mi farò alzare le mani e uscirà, diventerò spietato".

Quando il compagno d'avventura gli ha chiesto perché sta pianificando tutto questo, Jonas ha risposto che il suo obiettivo è quello di far espellere il suo nemico numero uno all'interno della casa, Omer, e gli ha anche rivolto un'occhiataccia mentre lo diceva.

ma quanto sei sfigato riaprite il reparto varrese immediatamente pic.twitter.com/CUScVdV3Vf — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) October 28, 2025

Le proteste degli utenti di X

Il video in cui Jonas spiega il suo piano contro Omer sta facendo il giro della rete, e molti fan del Grande Fratello stanno protestando perché temono che il concorrente di origini siriane potrebbe cadere nella trappola.

"Che sfigato", "Omer non deve alzargli le mani, altrimenti gli dà ragione", "E c'è pure chi lo difendo dallo studio, assurdo", "Jonas è arrogante, ma Omer è aggressivo e l'altro l'ha capito e vuole sfruttare questa cosa a suo favore", "Non ha altri mezzi", "Non può essere serio", "Arrogante e montato, deve uscire giovedì", si legge su X in queste ore.

La rivalità all'interno della casa

Jonas e Omer non si sono mai piaciuti, e l'altra sera l'hanno confermato dopo aver visto le immagini delle cose che si sono detti alle spalle nell'ultima settimana.

"Omer è il cagnolino di Rasha, non ha il coraggio di dire che gli piace", ha affermato il modello in diretta facendo innervosire il suo "rivale".

Quando la conduttrice del Grande Fratello ha comunicato a tutti che Omer era uno degli immuni della puntata, Jonas si è detto dispiaciuto del fatto che non lo avrebbe potuto nominare.

I due inquilini della casa non hanno alcuna intenzione di trovare un punto d'incontro, e la conferma di ciò arriva dal piano che ha pensato Jonas per provare a far cacciare il suo "antagonista" prima di scoprire l'esito del televoto che lo vede a rischio eliminazione.