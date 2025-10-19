Nel primo pomeriggio di oggi domenica 19 ottobre, Jonas Pepe si è lasciato andare ad alcune volgarità con Domenico D'Alterio: "Sto impazzendo". Successivamente il modello romano ha spiegato che vorrebbe corteggiare Rasha perché interessato seriamente, ma anche lasciato intendere che non disdegnerebbe un'avventura di una sola notte nonostante sia ripreso 24 ore su 24 dalle telecamere.

Le dichiarazioni di Jonas

I telespettatori del Grande Fratello sintonizzati su Mediaset Extra hanno ascoltato un discorso tra Jonas e Domenico che ha scaturito diverse polemiche.

I due inquilini si trovavano sdraiati sul letto insieme a Grazia, quando quest'ultima ha deciso di raggiungere le sue amiche. Una volta che la concorrente ha abbandonato la stanza, il modello si è lasciato andare ad alcune volgarità: "Io non ce la faccio più, sto impazzendo". Dal canto suo Domenico ha chiesto: "Scusa ma ieri mi hai detto che volevi corteggiare Rasha, oggi mi dici un'altra cosa?". "No, no. Da un lato vorrei conoscere Rasha, ma dall'altro vorrei avere un'avventura di una notte e basta. Ho gli ormoni a palla, non mi controllo più", ha detto Jonas. Infine, Pepe ha sostenuto che Grazia complica la situazione: "Sta sempre col decolleté in vista".

Critiche all'indirizzo del concorrente

Le affermazioni di Jonas Pepe hanno scaturito diverse polemiche tra gli utenti di X.

"Che schifo un ragazzo che accusa la donna di provocarlo", ha commentato un utente. Un altro ha detto: "Ma questo veramente parla così delle donne?". Un telespettatore ha commentato: "Parla delle ragazze come fossero un oggetto". Tra gli utenti c'è chi ha aggiunto: "Spero che Rasha non gli dia modo di corteggiarlo". Un telespettatore ha tagliato corto: "Che viscido", mentre un altro ha minimizzato: "Ma dai ragazzi, Jonas ha semplicemente fatto un commento tra uomini solo che si trova sotto le telecamere.

I suoi discorsi lo fanno il 90% degli uomini ma non vengono ripresi". Infine c'è chi ha affermato: "Posso capire il desiderio vista la giovane età, ma le parole su Grazia no visto che lei lo considera un amico".

Pepe si espone su Rasha

Intanto Jonas Pepe sembra intenzionato a corteggiare Rasha.

Durante la festa a tema "pirati" organizzata dagli autori del GF, il concorrente ha parlato con Ivana: "Vorrei capire se ho possibilità di farmi conoscere". Dal canto suo Castorina ha spiegato: "È una bella sfida, perché lei è una ragazza inquadrata. Secondo me però potresti avere delle possibilità". Successivamente il modello ha ripreso l'argomento con Domenico e quest'ultimo ha consigliato all'amico di fare le cose con calma: "Vacci con i piedi di piombo e vedi se puoi interessargli".