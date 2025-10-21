In occasione della quarta puntata del Grande Fratello in onda ieri 20 ottobre, Jonas Pepe ha zittito in modo brusco Grazia Kendi. Terminato il botta e risposta tra i due concorrenti, è intervenuta Simona Ventura che ha prontamente invitato il modello romano a rivolgersi in modo più pacato nei confronti di una donna: "Questo non è accettabile, moderati con le parole".

Simona Ventura sbotta con Jonas: 'Conta fino a 10'

La puntata di ieri 20 ottobre, è stata aperta con il ritorno di Anita Mazzotta dopo il grave lutto. A seguire la conduttrice Simona Ventura ha mandato in onda una clip in cui si sente Jonas fare una confidenza personale a Domenico: "Da un lato vorrei conoscere Rasha, ma dall'altra vorrei un'avventura di una notte con Grazia.

Lei non aiuta affatto visto che provoca sempre".

Al termine della clip, Grazia ha rimproverato il coinquilino dicendo di esserci rimasta male. Il modello anziché chiedere scusa ha iniziato ad inveire contro la 24enne: "Cosa guardi? Stai zitta, muta. Non sono qui per dare spiegazioni a te". Simona Ventura ha prima lasciato parlare Pepe, ma poi è prontamente intervenuta: "Jonas cosa guardi, muta e zitta non lo dici né qui e se ti posso dare un consiglio neanche fuori. Questo non è accettabile, moderati con le parole. Devi cambiare anche l'atteggiamento, conta fino a 10".

Numerose le critiche da parte degli utenti del web

Su X, le parole di Jonas non sono passate inosservate.

Un utente ha affermato: "Aia aia, è caduta la maschera al poeta".

Un altro ha aggiunto: "Pensa rispondere in quel modo ad una donna sotto i riflettori. Immagino lontano dalle telecamere cosa può uscire dalla sua bocca nei confronti di una ragazza se è arrabbiato". Un telespettatore ha criticato il reality: "Un uomo che inveisce contro una donna in quel modo, va solamente buttato fuori da quella casa". Inoltre diversi utenti hanno espresso commenti di solidarietà nei confronti di Grazia: "Dopo essere stata zittita in quel modo si è anche sentita in colpa per essere passata come quella che provoca i ragazzi". Infine c'è chi ha detto: "Non capisco come le ragazze possano contendersi un personaggio come Jonas".

Ascolti tv: Grande Fratello perde contro Blanca 3

Lunedì 20 ottobre, si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Per quanto riguarda il prime time, la serie tv Blanca 3 in onda su Rai1 Blanca 3 ha incollato al piccolo schermo 3.915.000 spettatori pari al 23.9% di share dalle 21:53 alle 23:43. Il Grande Fratello invece ha totalizzato 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2% dalle 21:59 alle 00:43 (Night a 989.000 e il 21%). Il reality show per la seconda settimana consecutiva non è riuscito ad andare oltre il 14% di share.