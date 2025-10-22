Nella casa del Grande Fratello i nervi sono tesissimi. Complice un gioco proposto dagli autori per testare la sincerità dei concorrenti, Jonas ha detto a Omer di non sopportarlo e che in un altro contesto sarebbe arrivato allo scontro fisico con lui. Il modello ha chiarito che si frena perché ci sono le telecamere, ma che prevede una lite molto accesa con il coinquilino.

Il botta e risposta tra le mura più spiate d'Italia

I rimproveri che ha ricevuto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, sembrano già un lontano ricordo per Jonas, che poche ore fa ha riavuto quell'atteggiamento che lunedì sera gli è costato pesanti critiche.

Nel rispondere ad una domanda sul coinquilino che apprezza di meno, il modello ha detto: "Omer tu sei finto con me, mi dai le pacche sulla spalla perché ci sono le telecamere. So che ci stiamo sulle scatole, infatti prevedo una lite. Eviterò lo scontro fisico perché qui non si può".

Quando il concorrente di origini siriane gli ha chiesto se fuori dalla casa sarebbe arrivato alle mani, Jonas ha ammesso: "Vorrei tanto uno scontro fisico con te, non sai quanto. Ne sarei contentissimo".

Il pubblico si divide

Il botta e risposta tra Jonas e Omer ha diviso il pubblico del Grande Fratello: da un lato c'è chi ha trovato presuntuoso e inutilmente aggressivo il modello, dall'altro chi ha sottolineato che anche Omer ha ammesso che non direbbe di "no" a uno scontro fisico con il coinquilino.

"Jonas è da studiare, ogni volta che apre bocca dice uno sfondone", "Anche Omer ha detto la stessa cosa, fa solo il finto buono", "Per me è stato sincero", "Anche quest'anno nella casa c'è un ratto, grazie GF", "Più Jonas parla, meno mi piace", "Si menerebbero entrambi, basta fare i finti perbenisti", "Una persona matura eviterebbe lo scontro fisico sia davanti che dietro le telecamere", "Jonas è peggio di Lorenzo Spolverato, arrogante e maleducato", "Atteggiamento vergognoso", si legge su X in questi giorni.

Il rimprovero di Simona Ventura in diretta

Lunedì scorso Jonas è stato protagonista di un momento di forte tensione: quando pensava di non essere collegato con lo studio, il concorrente si è rivolto a Grazia dicendole "muta, zitta, cosa cavolo guardi?".

Simona Ventura è intervenuta immediatamente per rimproverare l'inquilino: "Zitta e muta non lo dici né qui e né fuori. Quando parli con le donne, datti una regolata".

La presentatrice del Grande Fratello ha ricevuto applausi e complimenti per questa strigliata al modello, ma le ultime esternazioni di quest'ultimo sembrano confermare il fatto che non avrebbe imparato nulla da quello che è successo pochi giorni fa.