"Cosa guardi? Stai zitta, muta", questo il modo in cui Jonas Pepe ha zittito in modo brusco Grazia Kendi durante la quarta puntata del Grande Fratello, in onda ieri 20 ottobre. Tutto è partito da una clip mandata in onda dalla conduttrice Simona Ventura in cui il modello ha ammesso che non gli dispiacerebbe avere un'avventura di una notte con la 24enne toscana.

Lo scivolone di Jonas

Durante la quarta puntata del GF, Simona Ventura ha mandato in onda una clip in cui Jonas ha pronunciato delle volgarità e rivolto commenti ineleganti nei confronti di Grazia.

Terminata la clip, la 24enne ha esclamato: "Non aprire bocca". Ma il modello l'ha zittita in modo brusco: "Che ti guardi? Che cosa guardi? Stai zitta, muta".

"Io muta? Ti sembra una frase normale quella che hai detto?", ha incalzato Grazia. Jonas però ha proseguito senza scusarsi e ha continuato a inveire contro la coinquilina: "Non sono qua a doverti dare spiegazioni perché ho detto una cosa. Non ti ho insultata, quindi non devo chiederti scusa di nulla. Siamo nel mondo, quindi si ride, si scherza e si fa l'amore. Non era una frase mirata a te, quindi basta".

La reazione degli altri concorrenti

In un secondo momento Grazia ha accusato il colpo e si è sfogata con alcune inquiline: "Mi fa passare per una poco di buono".

Anita Mazzotta ha cercato di rassicurarla: "Non alimentare la cosa e non metterci il carico da 90". Ma la giovane Kendi ha proseguito: "Menomale che mi vuole un bene dell'anima".

Il modello invece ha capito l'errore dopo il rimprovero della conduttrice. Dunque ha chiesto scusa e ha spiegato la sua reazione: "Mi è partita la vena. So benissimo che non si trattano così le donne. In confessionale questa settimana ho parlato molto bene di Grazia, lo sapete anche voi".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti hanno espresso pareri contrastanti sull'atteggiamento di Jonas Pepe.

Un utente ha cercato di spezzare una lancia a favore del modello: "È un ragazzino di 24 anni alla prima esperienza in tv che ha chiesto scusa e ha capito il suo errore, ma noi giudici non aspettavamo altro.

Effettivamente chi non ha mai commesso un errore?".

Un altro ha affermato: "Ma come si permette a dire a una donna di stare muta? Ma lo dicesse a sua madre". Un telespettatore ha commentato: "Tutti i torti Jonas non li ha. Grazia ha un atteggiamento molto particolare con i ragazzi, quindi è normale che uno si fa i film". Un altro utente ha affermato: "Che viscido. Meritava un provvedimento per le cose che ha detto nei confronti di Grazia". Infine c'è chi ha affermato: "Tra gli altri concorrenti nessuno che è intervenuto per difendere Grazia. Assurdo".