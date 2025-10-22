Stanno facendo molto discutere le dure parole che Valentina, compagna di Domenico, ha scritto contro Benedetta sui social. A distanza di alcuni giorni dalla sua ospitata al Grande Fratello per rimproverare i due concorrenti per la loro eccessiva vicinanza, la donna è tornata sull'argomento e se l'è presa soprattutto con la concorrente definendola inutile e anticipandole di essere pronta a farle la guerra.

Le dichiarazioni di Valentina sui social

Benedetta e Domenico passano molto tempo insieme nella casa del Grande Fratello, e neppure il rimprovero della compagna di lui sembra averli allontanati.

Poche ore fa, infatti, Valentina ha deciso di condividere sui suoi profili social tutto quello che pensa della concorrente che da un mese è a stretto contatto con il padre di sua figlia.

"Volevo dire a questa signorina, che non ha nemmeno rispetto per sé stessa. Vergogna", ha esordito la donna nello sfogo che ha incuriosito tutti i fan del reality.

ma la fidanzata di domenico su tiktok 🥹 pic.twitter.com/U87N0VFSf4 — ros 🪬 (@sleepyagn_2) October 22, 2025

Subito dopo, la compagna di Domenico ha rincarato la dose contro la concorrente scrivendo: "Sono stata zitta fino ad oggi, ma d'ora in poi ti farò la guerra perché è quello che vuoi. Gli uomini impegnati e con una figlia non si toccano. Aspetto questo essere inutile fuori dalla porta rossa".

Il parere dei fan su X

Le dure parole che Valentina ha rivolto a Benedetta in queste ore, non sono passate inosservate e anzi stanno animando la discussione anche tra i fan del Grande Fratello.

"La fidanzata di Domenico è on fire", "Dare la colpa all'altra è l'errore che fanno molte donne, il vero colpevole è lui", "Lui dovrebbe portare rispetto sia alla compagna che alla figlia che sono a casa", "Veramente è sempre Domenico che la cerca", "Per me ci stanno marciando tutti, a partire da Valentina", "Tutto studiato per rimanere in gioco", "Io me la prenderei con il mio uomo che salta addosso a un'altra", "Che follia", "Questa signora vuole solo visibilità", "Se non sopporta quest'amicizia, perché non invita il compagno a uscire dalla casa?", si legge su X in questi giorni.

Possibile faccia a faccia nella prossima puntata

Lunedì 27 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e questo sfogo di Valentina potrebbe essere uno degli argomenti cardine della serata.

Gli autori del reality hanno già scelto di trattare questa vicenda un paio di settimane fa, quando hanno messo a confronto Domenico con la sua compagna e poi anche con Benedetta.

Questo faccia a faccia potrebbe essere riproposto, soprattutto a fronte delle parole pesanti che la donna ha rivolto alla concorrente romana tramite i suoi profili social dopo averla vista sempre più vicina al padre di sua figlia.