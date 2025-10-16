"L'uomo è più bello di natura, la donna ha bisogno del trucco", queste le affermazioni fatte da Mattia Scudieri all'interno del Grande Fratello, nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni d'avventura. Le parole del concorrente siciliano non sono piaciute alle coinquiline, dichiaratesi apertamente in disaccordo: anche sul web, infatti, è scoppiata una polemica.

Le parole di Mattia sulla bellezza femminile

I concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovati in giardino per parlare del più e del meno. Ad un certo punto, Flaminia ha fatto una riflessione personale sulla bellezza femminile e maschile: "In natura, sono gli esemplari maschili che cercano di attrarre le donne.

Perché nella natura umana, tra gli uomini, questa cosa non si verifica? È la donna che si trucca e si fa bella per attrarre gli uomini". In disaccordo, Mattia Scudieri ha ha affermato: "Non sono d'accordo con questa cosa. L'uomo è più bello di natura, mentre la donna ha bisogno del trucco, dell'estetista e del parrucchiere per essere bella". Giulia e Rasha hanno sostenuto che il discorso di Scudieri non aveva alcun senso: "Anche voi uomini vi migliorate facendo i capelli e la barba, ma cosa stai dicendo". Jonas Pepe, invece, ha chiosato: "Il corpo di una donna è molto più bello di quello di un uomo". Mattia ha ribadito il suo punto di vista con fermezza: "Le donne acqua e sapone, che sono belle, sono davvero poche".

Rasha ha, invece, posto un altro quesito agli inquilini: "La mia domanda è un'altra. Perché l'uomo è spesso più attratto dalla donna che si trucca, va dall'estetista e dal parrucchiere piuttosto che guardare una donna acqua e sapone? Ci sono donne struccate che sono bellissime e non si può dire il contrario".

Mattia: L'uomo maschio in natura è più bello rispetto alla donna#grandefratello pic.twitter.com/SKxnkjG5b0 — Nina (@ninaestop) October 15, 2025

È polemica tra gli utenti del web

Le affermazioni di Mattia Scudieri non sono passate inosservate ai telespettatori che, in quel momento, erano sintonizzati su Mediaset Extra.

"L’uomo conserva più tratti ‘primitivi’ e caratteristiche fisiche dei nostri antenati scimmie, mentre le donne hanno sviluppato in misura maggiore caratteristiche armoniche e neoteniche.

Tutto il contrario di quello che ha detto sto tizio", ha commentato un utente. Un altro invece ha scritto: "Ma cos'è questo discorso? Poi gli uomini che fanno il paragone con le donne. Anche no, grazie". Un telespettatore ha cercato di comprendere le parole del concorrente: "Mattia non ha tutti i torti perché nel mondo animale il maschio si è evoluto per poter avere più possibilità di conquistare la femmina". Tra i vari utenti c'è anche chi si è chiesto che senso avesse il discorso fatto dai concorrenti all'interno di un reality show: "Addirittura Jonas va a scomodare i geologi".