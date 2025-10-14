Nel primo pomeriggio di oggi 14 ottobre, Rasha Younes e Omer Elomari sono tornati a parlare della guerra in Medio Oriente. Nel dettaglio, i due concorrenti non hanno esitato a criticare l'operato del governo di Israele: "Possono bombardare quando vogliono, tanto nessuno dice niente". A quel punto punto la regia ha deciso di censurare la conversazione per evitare di toccare argomenti politici sensibili.

Le dichiarazioni di Rasha e Omer

I concorrenti del Grande Fratello si trovavano in giardino, quando hanno iniziato a parlare dell'accordo di pace tra Hamas e Israele.

Rasha ha affermato: "Io quando ho sentito parlare di pace ho detto nella mia testa cosa significasse. Non ho avuto una reazione felicissima quando hanno detto che hanno smesso di bombardare ma lo stop ai bombardamenti si ha un senso. La pace è un'altra cosa". D'accordo con la 24enne di origine palestinese, anche Jonas ha affermato: "Pace è una parola molto diversa. Questa è una tregua". Younes ha poi aggiunto: "Prima di esprimermi ho dovuto contare fino a 30. Hanno solamente smesso di massacrare un popolo". Dal canto suo Omer ha commentato: "Israele può bombardare quando vuole, tanto nessuno dice niente. È una carta firmata". "È una cosa che va contro i diritti internazionali", ha ribadito la Younes.

Rasha e Omer stavano facendo un discorso giustissimo e li hanno censurati, imbarazzante pic.twitter.com/aovxTbvX2J — 𝘏𝘺𝘥𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘢🥀|🇵🇸 (@Astrid_1_) October 14, 2025

Critiche da parte di alcuni utenti del web

La censura da parte della regia del reality show non è stata apprezzata dai telespettatori che in quel momento erano sintonizzati su Mediaset Extra.

"Se mettete in casa un siriano e una di origini palestinesi cosa pretendete? È normale che esprimono la loro opinione sotto un altro punto di vista", ha affermato un telespettatore. Un altro utente ha aggiunto: "Rasha e Omer stavano facendo un discorso giustissimo, perché censurarli?". Un altro utente ha commentato: "Non Rasha e Omer che continuano a parlare dell'accordo criticando la parola pace".

Tra gli utenti c'è anche chi si è detto d'accordo con le parole utilizzate dalla concorrente: "Giustissimo parlare di massacro e non di guerra". Un altro utente ha scritto: "Hanno tagliato la diretta del GF perché Omer e Rasha stavano parlando male di Israele. Ma ci rendiamo conto?". Infine c'è chi ha criticato il programma per aver trattato un argomento così delicato all'interno di un reality: "I due tesori hanno smascherato la regia visto che ha provato a strumentalizzare l'accordo di pace tra Hamas e Israele".