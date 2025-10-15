Omer Elomari ha accusato un malore al Grande Fratello, perdendo i sensi durante un gioco in corso la scorsa notte nella casa. L’episodio è avvenuto dopo un lancio di cuscini tra i concorrenti, durante il quale Omer avrebbe improvvisamente perso conoscenza. È stato subito soccorso da un medico e si è ripreso completamente. Il giovane ha poi potuto riabbracciare i suoi coinquilini, tornando regolarmente in gioco nel reality.

Omer Elomari perde i sensi al Grande Fratello

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2025, Omer Elomari ha perso i sensi dopo il gioco del lancio dei cuscini con i coinquilini nella casa del Grande Fratello.

Sono stati i compagni di gioco a chiedere immediatamente l’intervento dei medici, quando il concorrente è svenuto in diretta tv. Le telecamere del reality hanno interrotto la messa in onda, tagliando la scena del malore, ma alcuni audio e video diffusi sul social X documentano il momento dello svenimento.

"Domenico, corri. Omer si sente male", è la voce della concorrente Francesca che ha chiesto l’aiuto di Domenico D’Alterio per soccorrere Elomari.

Il pronto intervento medico per Omer al GF

Al momento del malore, la diretta del gioco nella casa è stata interrotta, come segnalato da numerosi telespettatori sui social.

Nonostante l’accaduto, Omer Elomari ha potuto rivedere i coinquilini nella Casa dopo aver ripreso i sensi, grazie al tempestivo intervento del medico del Grande Fratello.

Al termine della visita, il gruppo di gieffini si è ricongiunto e, durante la reunion, alcuni hanno chiesto esplicitamente di non ripetere il gioco del lancio dei cuscini, alla luce di quanto accaduto.

Chi è Omer Elomari, concorrente del Grande Fratello

Omer Elomari è uno dei concorrenti più seguiti del Grande Fratello, complice una storia personale segnata dalla guerra in Siria. All’età di quindici anni è stato costretto a rifugiarsi in Turchia, dopo che la sua abitazione, situata nella zona della resistenza siriana, è stata rasa al suolo dall’esplosione di una bomba. Durante la sua presentazione nella prima puntata del Grande Fratello 2025, Omer ha raccontato di vivere oggi in Italia.

Il giovane concorrente, che nella vita si occupa di consulenza aziendale, è figlio di un allenatore di muay thai.

Lo sport è stato infatti un punto di riferimento costante nella sua vita: dal kickboxing al pugilato, dal nuoto al basket e alla pallavolo, Omer si è definito uno sportivo a tutto tondo nella clip di presentazione registrata per il reality. Un anno fa ha scelto di trasferirsi in Valtellina, dove vive attualmente.