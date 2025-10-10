A quasi due settimane dall'inizio del Grande Fratello, sul web è nata una polemica per il trattamento che Omer riceverebbe da parte del gruppo. Come dimostrano le immagini che stanno circolando sui social in questi giorni, il concorrente si è ritrovato spesso da solo a tavola o per pranzare o per cenare, e questa cosa non è piaciuta ai fan del programma che stanno già parlando di un ingiusto isolamento dell'inquilino di origini siriane.

La fatica ad integrarsi nel gruppo

Omer è entrato nella casa del Grande Fratello lo scorso 29 settembre, ma non sembra ancora molto integrato nel gruppo.

Come hanno sottolineato alcuni attenti spettatori del reality, il ragazzo si è trovato spesso a cenare o a pranzare da solo perché tutti gli altri inquilini avevano già finito e non l'hanno aspettato.

Comunque a me questi che lasciano Omer mangiare da solo mi danno ai matti. Ce ne fosse 1 che l’abbia aspettato. #GrandeFratello pic.twitter.com/WsxlBvUwSB — bridgetjonesdeipoveri (@bridgetjonesera) October 8, 2025

Questo comportamento ha fatto storcere il naso a chi apprezza la discrezione e l'educazione del giovane, anche perché lui ha origini siriane e fa più fatica degli altri a capire e a parlare in italiano.

Sui social c'è chi si è lamentato con i concorrenti che starebbero isolando Omer di giorno in giorno, come se volessero escluderlo dal gruppo.

Le proteste degli utenti di X

Le immagini di Omer da solo a tavola o in altre zone della casa, hanno spinto alcuni fan de Grande Fratello a esporsi sui social per difenderlo e per attaccare il resto del gruppo.

"Lo lasciano mangiare da solo, questa cosa mi manda ai matti", "Ci fosse una sola persona che l'ha aspettato", "Lo isolano e lo ignorano, assurdo", "Si sono alzati appena lui è arrivato, follia", "E siamo solo all'inizio del programma", "A pranzo e a cena", "Dobbiamo salvarlo", "Lui è un bravo ragazzo, forse per questo non piace agli altri", "Che cafoni", "Questa gente è proprio incivile", "Mi dispiace per lui, è ai margini del gruppo", si legge su X in questi giorni.

Omer a rischio eliminazione

L'avventura di Omer al Grande Fratello è appesa ad un filo: lunedì 13 ottobre, infatti, Simona Ventura svelerà l'esito del primo televoto eliminatorio di questa edizione.

Il ragazzo è a rischio assieme a Matteo e a Giulio, quindi chi riceverà il minor numero di preferenze da parte del pubblico dovrà abbandonare la casa definitivamente.

Visti i commenti che si possono leggere sui social in questi giorni, Omer potrebbe avere buone possibilità di salvarsi, soprattutto se i fan che lo stanno difendendo dal gruppo dovessero decidere di votare per lui.

Il dentista di origini campane, invece, potrebbe dover fare i conti con il malcontento dei telespettatori per i tanti flirt che ha cercato di avere sin dal primo giorno tra le mura più spiate d'Italia, a partire da quello già naufragato con Benedetta.