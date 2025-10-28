Per più di un mese i fan del Grande Fratello hanno fatto il tifo per la coppia Omer-Rasha, ma la situazione tra loro sembra non sbloccarsi. Nel corso della puntata che è andata in onda il 27 ottobre, inoltre, il ragazzo ha sorpreso tutti dicendo ad Anita che è sempre stata la sua prima scelta, che la trova bellissima e di essere interessato a lei sin dall'inizio del programma.

Le parole a sorpresa di Omer

Rasha è molto frenata davanti alle telecamere, ed è stata lei stessa a confermarlo a Simona Ventura nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello che è andata in onda.

"Ho i miei tempi, non mettetemi fretta", ha risposto la concorrente quando gli opinionisti le hanno suggerito di lasciarsi andare con Omer.

La coppia che tutto il pubblico vorrebbe, però, al momento sembra solo un'utopia, anche perché il ragazzo continua a guardarsi intorno all'interno della casa.

Alcuni attenti fan, infatti, hanno intercettato le belle parole che il giovane ha detto ad Anita mentre c'era la pubblicità.

"Volevo parlare di questa cosa con te. Come ragazza eri la mia prima scelta e lo sei sempre, forse non te l'ho mai detto. Sei bellissima e mi piaci, è la verità", ha affermato Omer davanti alle telecamere.

La reazione della piercer è stata piuttosto pacata, nel senso che ha sorriso e ha risposto solo che anche lei l'ha messo tra i suoi inquilini preferiti per l'immunità.

Omer: “Volevo parlare di questa cosa con te…eri la prima scelta per me in questa casa come ragazza, forse non te l’ho detto mai. Tu SEI sempre la prima scelta, sei bellissima, mi piaci è la verità”

Anita: “io ti ho messo come primo” #grandefatello #jonita #Rashmer pic.twitter.com/hcqfS1TMo9 — lSof💕 (@sstasy002203) October 28, 2025

Il parere degli utenti dei social

La dichiarazione di Omer nei confronti di Anita ha spiazzato tutto il pubblico del Grande Fratello, in particolare chi era convinto che gli piacesse solamente Rasha.

"Ma cosa voleva dire? Non capisco più niente", "Ci sta, ha capito che a Rasha non piace e vira su un'altra", "Non è scemo come pensate, tutta strategia", "Proprio con lei no, dai", "Prima sta tutto il giorno appiccicato a Rasha e poi dice che è invaghito di Anita?

Mi sta scendendo", "Loro si stimano molto, ma non penso che ci sarà altro", "Lo sta facendo apposta per fare un dispetto a Jonas", si legge su X nelle ultime ore.

Il freno di Rasha

Da un paio di settimane in tanti stanno provando a convincere Rasha a lasciarsi andare con Omer, ma lei non se la sente e prende tempo.

Nel corso della diretta del Grande Fratello del 27 ottobre, inoltre, Simona Ventura ha confermato che questa "ship" è la più commentata dai fan del programma, quindi in molti ne gioverebbero se si concretizzasse.

Gli autori sembrano non considerare Jonas come possibile "terzo incomodo", anche se lui si è esposto più volte parlando della curiosità che avrebbe di conoscere meglio la bella coinquilina.

A più di un mese dall'inizio di quest'edizione del reality, nella casa non si è formata neanche una coppia ed è quasi un record visto quello che è successo nelle precedenti stagioni.