L'altra sera nella casa del Grande Fratello si sono vissuti momenti di panico, ma i telespettatori hanno solo potuto intuire cos'è successo ascoltando i racconti dei concorrenti. In un video che sta circolando sui social, infatti, si sente Francesca chiamare a voce alta Domenico e gli altri uomini del gruppo per soccorrere Omer, che si era appena sentito male. La regia ha inquadrato prima Flaminia che fumava e poi il logo del programma finché l'inquilino non è stato portato in confessionale.

Il panico tra gli inquilini della casa

"Correte, c'è da tirarlo su.

Si sente male", sono queste le parole che ha pronunciato Francesca per avvisare alcuni coinquilini del fatto che Omer avesse appena avuto un malore.

La concorrente del Grande Fratello ha urlato per farsi sentire da tutti, e Domenico è subito scattato per andare a vedere cosa stava succedendo.

La regia, però, ha scelto di non mostrare questa scena in diretta, così per più di dieci minuti i telespettatori hanno visto Flaminia che fumava da sola e poi il logo del programma che c'è in giardino.

mentre omer si sentiva male e veniva portato di peso in confessionale questa regina stava così pic.twitter.com/rQpeYZ2pzr — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 14, 2025

Il ragazzo è stato accompagnato in confessionale e poi è stato soccorso dai medici, ma la situazione si è sistemata nel giro di un'ora e lui è rientrato nella casa.

Il parere dei fan sulla censura della regia

Il malore di Omer è stato molto commentato sui social, soprattutto per le reazioni che ha causato in alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Flaminia, in particolare, non ha battuto ciglio dopo aver saputo del malessere del coinquilino, anzi non ha raggiunto il gruppo finché non ha finito di fumare la sua sigaretta.

"Omer veniva portato di peso in confessionale e questa regina stava sdraiata in giardino a fumare", "Lei sta proprio nel suo mondo", "A lei purtroppo non interessava", "Regina? Io direi più menefreghista", "La amo", "Mi ricorda Jessica dell'anno scorso", "Sempre più attiva di Javier durante la rissa tra Helena e Ilaria", si legge su X in queste ore.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

Da alcune ore si sta parlando del Grande Fratello anche per un rumor che è arrivato all'orecchio di Deianira Marzano, che l'ha prontamente diffuso sul web.

"Pare che nella casa ci sia stato un bacio nascosto tra due concorrenti già impegnati, che avrebbero avvisato gli autori: se mandano in onda il video, loro lasciano la casa", ha svelato l'esperta di gossip sul suo profilo Instagram.

Al momento quest'indiscrezione è tutta da verificare perché non è supportata da prove, ma alcuni fan sarebbero curiosi di conoscere i nomi degli inquilini che si sarebbero lasciati andare alle effusioni pur avendo una persona che li aspetta fuori dalle mura più spiate d'Italia.