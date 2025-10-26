Nella Casa del Grande Fratello le emozioni non mancano mai. "Sono stanco di correrle dietro, ma non mollo", queste le affermazioni di Omer durante una conversazione con Matteo. Nel dettaglio, il concorrente siriano ha ribadito di essere interessato ad approfondire la conoscenza con Rasha, ma teme che dall'altra parte la ragazza non ricambi il suo interesse visto che ogni volta che si avvicina lo allontana.

Le dichiarazioni di Omer

Giorno dopo giorno, nella casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie tra concorrenti.

Nella giornata di domenica 26 ottobre, Omer si è confidato con Matteo in merito al legame con Rasha: "Sono stanco di correrle dietro".

Il concorrente siriano ha lasciato intendere che ogni volta che cerca di trascorrere del tempo con la coinquilina giordana, quest'ultima lo respinge. Secondo Elomari, Rasha non ricambia le sue attenzioni: "Forse lei è interessata alla gente in generale, non ad avviare una conoscenza qui dentro". In merito a quanto visto Omer ha poi aggiunto: "Lei è un'abile giocatrice. Siamo come due magneti, ma uno si stacca sempre". Nonostante tutto, però, il 26enne sembra essere intenzionato a non fare un passo indietro: "Non mollo".

I consigli di Matteo

Dopo aver ascoltato l'inquilino, Matteo ha cercato di dispensare consigli preziosi: "Forse dovresti cambiare strategia".

E ancora: "Rasha è una bella ragazza e come tale vuole essere corteggiata, ci sta. Non dare subito per scontato che lei non voglia avviare una conoscenza con qui dentro, fuori dai riflettori sarebbe tutto diverso. Quindi non dare nulla per perso". L'ex pugile ha esortato Elomari ad affrontare tutto con maggiore leggerezza, impedendo al suo orgoglio di averla vinta: "Siete come due rette parallele, ma prima o poi uno dei due cederà".

Il parere dei fan su Rasha

Il feeling che c'è tra Rasha e Omer è sotto gli occhi dei concorrenti del GF, ma anche dei tanti telespettatori del reality show.

Tuttavia non tutti credono che la concorrente di origini palestinesi sia davvero interessata al coinquilino: "Io credo che Rasha stia solo giocando con Omer".

Un utente invece crede che la concorrente sia frenata per via delle telecamere: "Lei l'ha detto ad Anita che sotto i riflettori non intraprenderà mai una relazione". Al contrario un telespettatore ha criticato Younes: "È la classica ragazza che vuole tutti intorno, ma poi alla fine non è interessata a nessuno". Tra i telespettatori c'è chi ha suggerito a Elomari di evitare relazioni all'interno del GF: "Bisognerebbe mandare un aereo sulla casa, invitando Omer a proseguire il suo percorso da solo". Infine c'è chi sogna una storia tra Rasha e Omer: "Spero che i tesori d'oriente diventano una coppia".