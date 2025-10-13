Lunedì 13 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e i fan sperano di sapere qualcosa in più su Anita e sul suo futuro nel reality. La ragazza ha abbandonato la casa pochi giorni fa per motivi familiari, e Cristina Plevani ha confermato che dietro questa decisione ci sarebbero problematiche molto serie. Se la concorrente tornerà in gioco oppure no, si scoprirà prossimamente.

Lo studio di tatuaggi chiuso per una settimana

Nel corso della puntata del Grande Fratello del 13 ottobre si dovrebbe parlare anche di Anita e delle ragioni che l’hanno portata ad abbandonare la casa, non si sa ancora se temporaneamente o definitivamente.

Il comunicato che è stato postato sui social pochi giorni fa parlava solo del fatto che la ragazza ha interrotto l'avventura tra le mura più spiate d'Italia per motivi familiari, poi non si è saputo altro a riguardo.

Lo studio di piercing e tatuaggi dove lavora la giovane, però, questa settimana rimarrà chiuso ed è stata la sua pagina Instagram a confermarlo con un messaggio che ha fatto il giro della rete.

I fan temono che possa essere successo qualcosa di grave a qualcuno molto vicino all'inquilina, ma neppure su questo ci sono informazioni certe al momento.

Il commento sull'uscita improvvisa di Anita

Tra gli spettatori del Grande Fratello c'è chi sta sentendo la mancanza di Anita, e lo fa presente con messaggi e dediche sui social.

Un'utente di X, in particolare, ha attirato l'attenzione di Cristina Plevani scrivendo che se la piercer non rientrerà nella casa il programma può anche chiudere perché non lo guarderebbe più nessuno.

"Anita ha seri problemi a casa, e la decisione spetterà solo a lei. Ovviamente tutti vorremmo che rientrasse", ha risposto l'opinionista del reality.

Ragazzi, da quello che ho capito Anita ha seri problemi a casa e credo che la decisione spetterà solo a lei. Ovvio che tutti vorremmo che lei rientrasse. — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) October 12, 2025

In arrivo la prima eliminazione della stagione

Il 13 ottobre, Simona Ventura condurrà la terza puntata del Grande Fratello e i temi da affrontare saranno tantissimi.

Durante la settimana, infatti, è successo di tutto: Omer e Jonas hanno litigato e sono quasi arrivati al punto di mettersi le mani addosso, Giulio ha ammesso di avere un interesse nei confronti di Grazia, Francesco e Donatella hanno ribadito che tra loro non c'è simpatia, le cinque new entry si sono trasferite dal tugurio alla casa e Anita è uscita improvvisamente lasciando tutti i compagni nel più totale sconforto.

Tra poche ore, inoltre, sarà svelato l'esito del primo televoto eliminatorio di questa edizione del reality: chi riceverà meno preferenze tra Omer, Matteo e Giulio dovrà abbandonare la casa per sempre.

Ci saranno anche nuove nomination, e quindi altri inquilini finiranno a rischio.