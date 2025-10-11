L'11 ottobre è stata una giornata molto difficile per i concorrenti del Grande Fratello, che nel giro di poche ore hanno dovuto salutare Anita (che è uscita dalla casa per motivi familiari) e poi hanno dovuto sedare una possibile rissa. Sui social, infatti, sta circolando un video nel quale Omer va faccia a faccia con Jonas e lo invita a fare l'uomo: se non gli altri inquilini non li avessero separati, probabilmente i due sarebbero arrivati alle mani.

Tensione alle stelle tra le mura più spiate d'Italia

L'edizione 2025 del Grande Fratello sembra essere entrata nel vivo oggi, 11 ottobre.

In poche ore, infatti, i telespettatori hanno assistito all'abbandono di Anita e poi a un durissimo faccia a faccia tra Omer e Jonas.

La ragazza ha lasciato la casa per motivi familiari (non precisati nel comunicato che è apparso sui canali social del reality), e molti inquilini l'hanno presa malissimo.

Stando alla ricostruzione che hanno fatto alcuni utenti di X, all'ora di pranzo la regia è stata costretta a censurare la parte finale di una discussione che è nata in cucina tra due concorrenti.

Come si vede in un video che circola in rete, Omer e Jonas hanno sfiorato la rissa mentre si trovavano in cucina e l'intervento degli altri ha evitato il peggio.

La regia censura la litigata

Prima che la regia del Grande Fratello spostasse l'inquadratura su un'altra zona della casa, i telespettatori hanno potuto assistere all'inizio dello scontro tra Omer e Jonas.

Mentre alcuni concorrenti erano già a tavola per il pranzo, dalla cucina è arrivato un vociare che quasi subito si è trasformato in una discussione molto accesa.

"Vuoi fare l'uomo? Ehi, vieni qua e fammi vedere che uomo sei", ha detto il ragazzo di origini siriane con tono deciso.

Francesca ha cercato di calmare gli animi di tutti, ma Omer e Jonas hanno cominciato a urlarsi "deficiente".

Matteo è intervenuto e ha portato via l'inquilino che è in nomination, ma lui ha continuato: "Sei un ignorante, non capisci niente della gente. Stai zitto e vai fuori".

A questo punto della lite, la regia ha staccato sul giardino e i fan non sanno come è andata a finire.

I primi pareri degli utenti social

La rissa sfiorata tra Omer e Jonas ha animato la discussione tra i fan del Grande Fratello, soprattutto tra chi non vedeva l'ora di assistere ad un momento di tensione tra i concorrenti della nuova edizione.

"Ma si stavano per menare", "La regia costretta a censurare", "Si dice che Omer avrebbe chiesto qualcosa sul cibo e Jonas gli avrebbe risposto male per la questione di Anita", "Ma perché censurano una delle poche cose che interessano alla gente?", "Per me ha ragione Omer", si legge su X a poche ore dallo scontro tra i due inquilini all'interno della casa.