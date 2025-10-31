Gli ascolti del Grande Fratello sembrano non soddisfare la rete, tant'è che in queste ore si vocifera di una possibile chiusura anticipata dell'edizione, che è in onda da fine settembre. Secondo rumor da verificare, diffusi da Affari Italiani, il reality potrebbe lasciare il posto a una soap turca, che costerebbe meno e probabilmente regalerebbe numeri più alti a Canale 5.

Solo il 13% di share per la sesta puntata

La 19esima edizione del Grande Fratello potrebbe concludersi prima del previsto, questo almeno è quello che si vocifera sul web dopo gli ascolti non entusiasmanti della sesta puntata (la meno vista della stagione con il 13% share).

Secondo quello che si legge in rete, il reality potrebbe essere sostituito da una soap turca: si dice che questo format costerebbe molto meno rispetto al programma condotto da Simona Ventura, e potenzialmente potrebbe garantire ascolti più alti a Canale 5.

Per ora queste sono solo indiscrezioni non confermate, quindi vanno prese con le pinze nell'attesa di qualche comunicazione ufficiale da parte degli autori o della presentatrice.

Il parere degli spettatori

I bassi ascolti e i costi eccessivi potrebbero portare alla chiusura anticipata del Grande Fratello, ma sul web c'è chi non sarebbe d'accordo con questa scelta:"La colpa è degli autori, vanno cambiati", "Il cast è buono ma non lo sanno valorizzare", "La puntata di ieri è stata bella, ma è iniziata tardi e il pubblico ha perso interesse", "Il programma non decolla anche perché comincia alle 22, un orario folle", "Non è possibile, il cast non c'entra nulla", "Se dietro a questo format ci fosse Maria De Filippi andrebbe diversamente", "Gli autori non sanno stimolare un ottimo cast", "Non lo fate, stanno iniziando a carburare", "L'unica cosa giusta da fare sarebbe cambiare gli autori".

La proposta di inserire Vip in corsa

Sul web c'è anche chi ha avanzato l'ipotesi di far entrare qualche personaggio famoso nella casa per evitare la chiusura di un'edizione del Grande Fratello che sembra appassionare parte del pubblico social.

"Buttiamo dentro Martina, Ciro, Gianmarco, Cristina, Raul. Inutile fare l'edizione Vip, proviamo a salvare questa", "Questo cast non merita la chiusura anticipata, facciamo qualcosa", "Gli ex di Uomini e donne dovrebbero andare al GF di Signorini, ma perché non farli partecipare a questo?", "Non meritano il 13% di share, questi concorrenti stanno lavorando da settimane", si legge su X da quando si è saputo che il programma di Canale 5 potrebbe finire prima della metà di dicembre, quando sarebbe prevista la finale.