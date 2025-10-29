L'edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura dovrebbe terminare verso la metà di dicembre, e la rete starebbe pensando ad una breve pausa per il format. Stando agli ultimi rumor, il reality potrebbe tornare in onda con la versione Vip a marzo dopo una nuova stagione dell'Isola dei famosi.

Le ultime indiscrezioni sul futuro del reality

Stando a quello che si legge sul web in questo periodo, la finale del Grande Fratello 19 dovrebbe svolgersi il 15 dicembre: la rete, dunque, avrebbe deciso di non prolungare la stagione Nip che ha debuttato in tv a fine settembre con Simona Ventura alla conduzione.

L'edizione Vip che sarebbe in programma nel 2026, però, potrebbe non partire subito dopo le vacanze di Natale; questo almeno è quello che sostengono le ultime indiscrezioni.

Il reality potrebbe prendersi una pausa di qualche mese, per la precisione da gennaio a marzo, per poi tornare in onda con Alfonso Signorini alla conduzione e con un cast di personaggi famosi.

Secondo rumor ancora tutti da verificare, infatti, le porte della casa più spiata d'Italia potrebbero riaprirsi dopo la fine di una nuova stagione dell'Isola dei famosi, quindi la prossima primavera.

Si sta facendo strada l'idea di spostare di un paio di mesi il #GFVip a dopo Sanremo, attorno al mese di Marzo, per cercare di evitare il rischio "overdose". Dopo il #GrandeFratello della Ventura, dovrebbe partire L'isola Dei Famosi.@Affaritaliani #AscoltiTv pic.twitter.com/itkafsSJrt — 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞 (@Boomerissima) October 29, 2025

Il parere degli spettatori

La notizia del possibile slittamento del Grande Fratello Vip a marzo, ha incuriosito molto i fan, anche se in tanti sembrano non apprezzare l'inserimento dell'Isola dei famosi tra un'edizione e l'altra del reality di Canale 5.

"Ma l'Isola non la guarda nessuno, che senso ha mandarla ancora in onda?", "L'isola è un programma estivo, da fare tra maggio e giugno", "Io avrei proposto un'altra edizione de La talpa, ma fatta meglio dell'ultima volta e con uno studio e in diretta", "Se hanno già chiuso il cast, non ha senso farlo iniziare a marzo e non subito dopo le vacanze", "Praticamente l'Isola tapperebbe un buco nel palinsesto tra gennaio e marzo", si legge su X in queste ore.

Casting in corso da mesi

Da tempo si vocifera che gli autori del Grande Fratello sono alla ricerca di concorrenti famosi per la prossima edizione del reality, Vip veri e propri e non personaggi conosciuti solo sui social o per le loro parentele.

In rete si è anche parlato del fatto che Maria De Filippi potrebbe dare una mano ad Alfonso Signorini nella scelta dei futuri inquilini della casa: rumor tutti da confermare, infatti, sostengono che la redazione che collabora con la conduttrice potrebbe avere un ruolo nella scelta dei protagonisti della prossima stagione del GF.

Al momento queste sono solo indiscrezioni da prendere con le pinze, anche perché manca ancora molto tempo all'inizio della nuova edizione Vip del programma di Canale 5.