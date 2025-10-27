Lunedì 27 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, e un concorrente verrà eliminato definitivamente dal gioco. I risultati dei sondaggi sul televoto di questa settimana, sono tutti a sfavore di Matteo: secondo la maggior parte dei fan del reality, sarà l'ex pugile ad abbandonare la casa nel corso della diretta di questa sera. Avrebbero più chance di salvarsi, invece, Rasha e Benedetta.

Le opinioni degli utenti social sui nominati

Dopo Giulio e Bena, un altro concorrente del Grande Fratello sta per lasciare la casa per sempre.

Il 27 ottobre, infatti, Simona Ventura svelerà il risultato del televoto che ha aperto lunedì scorso e che vede a rischio Benedetta, Matteo e Rasha.

Secondo la maggior parte dei fan che hanno partecipato ai sondaggi online di Novella 2000 e di Reality house, ad interrompere l'avventura tra le mura più spiate d'Italia dovrebbe essere l'ex pugile: Matteo, infatti, è il meno votato sul web e per questo sarebbe il principale candidato all'eliminazione della sesta puntata.

Le due inquiline in nomination, invece, si contendono il titolo di "preferita" dal pubblico e anche per questo dovrebbero salvarsi dall'esclusione di stasera.

La compagna di Domenico contro Benedetta

Da questa settimana il Grande Fratello andrà in onda il lunedì e il giovedì sera, quindi gli autori sono alla ricerca di dinamiche appassionanti per il pubblico.

Tra le anticipazioni della puntata del 27 ottobre, c'è l'intervista che la compagna di Domenico ha rilasciato a Simona Ventura in questi giorni, la prima dopo le critiche che ha rivolto a Benedetta sui social ("Sei un essere inutile, ti aspetto fuori dalla porta rossa, gli uomini impegnati e con figli non si toccano").

stasera si meriterebbero almeno il 80% di share che bellezza pic.twitter.com/TOdbXIXxM7 — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 27, 2025

Stando allo spoiler che la conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram, Valentina dovrebbe essere anche ospite della diretta di stasera per un confronto con il fidanzato sulle tenerezze che lui continuerebbe a scambiarsi con la salumiera di Roma davanti alle telecamere.

Raddoppio settimanale per il reality

Ci sono tanti temi sul fuoco prima della sesta puntata del Grande Fratello, ma il più chiacchierato è sicuramente quello sul legame tra Domenico e Benedetta.

Qualche settimana fa la compagna del concorrente è entrata nella casa per chiedergli di allontanarsi un po' dalla coinquilina per rispetto di lei e della figlia che lo guardano, ma la situazione sembra non essere cambiata.

Per questa ragione, Valentina dovrebbe essere protagonista della diretta di stasera e forse anche di quella di giovedì prossimo: come ha anticipato Simona Ventura a un evento, d'ora in avanti il reality andrà in onda due volte alla settimana per poter raccontare in modo dettagliato tutte le dinamiche più interessanti che si creano all'interno della casa.