Grande Fratello torna giovedì 30 ottobre su Canale 5 con la seconda puntata settimanale in diretta condotta da Simona Ventura e ci sarà spazio per il risultato del nuovo televoto.

I tre concorrenti che, al termine della puntata di lunedì sera, hanno ottenuto il massimo dei voti sono: Jonas, Donatella e Francesco.

Nessuno dei tre lascerà la casa definitivamente giovedì, bensì si deciderà il nome del primo candidato a rischio eliminazione per la prossima puntata e, al momento, nel sondaggio realizzato da Forum Free Grande Fratello, su 401 voti alle 8:40 del 28 ottobre, Francesco è colui che rischia maggiormente.

Tornano le doppie puntate del Grande Fratello su Canale 5

Malgrado gli ascolti non proprio esaltanti di questo primo mese di programmazione su Canale 5, Mediaset ha scelto di dare ulteriormente fiducia al Grande Fratello, puntando ancora sulla doppia puntata serale.

Da questa settimana, quindi, al giovedì sera andranno in onda i nuovi appuntamenti con il reality show condotto da Simona Ventura, pronti a sfidare la fiction Noi del Rione Sanità, che al debutto ha appassionato una media di oltre 3 milioni di spettatori in prime time, arrivando a sfiorare il 20% di share.

Sondaggio televoto Grande Fratello di giovedì 30 ottobre: bene Jonas Pepe

Per la prossima puntata del GF di giovedì sera c'è attesa per il nuovo televoto settimanale che vede protagonisti: Jonas Pepe, Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana.

Il pubblico da casa avrà il compito di decidere le sorti dei tre concorrenti dato che, colui che otterrà il minor numero di preferenze, sarà il primo candidato al televoto eliminatorio per la puntata in programma lunedì prossimo 3 novembre su Canale 5.

Al momento, il sondaggio realizzato tra i fan proposto da Grande Fratello Forum Free, vede Jonas Pepe al primo posto in classifica con il 36% delle preferenze e quindi non sarebbe a rischio.

Al secondo posto si piazza Donatella che al momento ottiene il 35,60% delle preferenze a suo favore mentre in terza posizione si attesta Francesco Rana con il 28% e, quindi, al momento sarebbe lui il cancorrente maggiormente a rischio.

Il duro confronto tra Domenico e Benedetta nella casa del GF

In attesa di questo verdetto, nel corso della puntata di lunedì sera c'è stato un nuovo confronto tra Domenico e la sua compagna Benedetta, che non sta gradendo affatto il comportamento del compagno all'interno della casa.

Benedetta ha ammesso di essere delusa dai modi di fare di Domenico con le altre coinquiline della casa, aggiungendo di ricevere messaggi offensivi sui social, in cui le viene consigliato di svegliarsi e di allontanare il padre di sua figlia.