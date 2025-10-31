Da un paio di settimane Sonia Bruganelli è diventata ospite fissa del Grande Fratello e le sue opinioni sembrano interessare più di quelle di chi è stato scelto all'inizio della stagione per ricoprire questo ruolo. Sui social, infatti, in molti si sono lamentati del pochissimo spazio che verrebbe dato a Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani; quest'ultima, infatti, per dire la sua sull'ultimo prime time ha dovuto postare un lungo messaggio sui social.

Sonia protagonista delle puntate

Per commentare la 19^ edizione del Grande Fratello erano stati scelti tre ex concorrenti che hanno vissuto nella casa e conoscono bene le dinamiche che si vengono a creare al suo interno.

A circa un mese di distanza dal debutto, però, le cose sono cambiate: Sonia Bruganelli si è aggiunta al cast fisso del reality, infatti da alcune puntate è in studio e dice la sua su tutto quello che succede tra le mura più spiate d'Italia.

Questa novità, però, ha tolto spazio e tempo ai tre opinionisti ufficiali del programma: da qualche settimana, infatti, Cristina, Ascanio e Floriana vengono interpellati poche volte durante i prime time, anzi diversi fan hanno notato che Simona Ventura si rivolgerebbe quasi sempre a Sonia per avere un parere sugli inquilini.

L'analisi di Cristina sul web

A riprova del fatto che in diretta Cristina non riesce a dire la sua come vorrebbe, c'è il lungo messaggio che ha postato sui suoi profili social questo 31 ottobre.

Visto che nella puntata di giovedì 30 ottobre non è stata interpellata quasi mai, Plevani ha scelto di commentare l'ultima puntata del Grande Fratello su Instagram, X e Facebook.

"Questo è il mio pensiero sugli argomenti hot di ieri sera", ha scritto l'ex vincitrice della prima edizione del reality accanto al suo ultimo post.

Per chi non ha Instagram/Facebook

Il mio pensiero sugli argomenti hot di ieri sera #grandefratello pic.twitter.com/IuNiCKW9jo — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) October 31, 2025

Le proteste sui social

Sul web c'è chi si è lamentato per il poco spazio che avrebbero i tre opinionisti del Grande Fratello da quando è arrivata Sonia Bruganelli, e a protestare sono stati soprattutto gli spettatori che avevano apprezzato gli interventi di Plevani, Pacelli e Secondi nelle prime puntate di questa edizione.

"Questa sera Cristina ha parlato solo per leggere un tweet, mah", "Ora che hanno messo Sonia non li fanno parlare più", "Quei tre li hanno messi nel dimenticatoio", "Peccato perché tutti e tre seguono con attenzione e avrebbero tanto da dire su quello che succede all'interno della casa", "Loro tre sono bravi, fanno interventi intelligenti e mai fuori posto, ma al programma non interessa", "Il trio è palesemente oscurato dalla new entry, ma non è stata una grande mossa", "Gli ascolti dicono che il pubblico non gradisce tutto questo", si legge su X in queste ore.