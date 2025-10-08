Lunedì 13 ottobre si conoscerà il nome del primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello. In nomination ci sono Matteo, Giulio e Omer, e a decidere il loro destino sarà il pubblico attraverso il televoto. Al momento, secondo i 406 utenti che alle 12:20 dell'8 ottobre hanno partecipato al sondaggio di Grande Fratello ForumFree, a rischiare l'eliminazione sarebbe Giulio Carotenuto, con il 23,65% dei voti. Salvi Matteo e Omer.

Giulio rischia l'eliminazione: esito sondaggio

Al termine della seconda puntata andata in onda lunedì 6 ottobre, Simona Ventura ha aperto ufficialmente il televoto che decreterà il nome del primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.

È un televoto tutto al maschile, visto che in nomination sono finiti Matteo Azzali, Giulio Carotenuto e Omer Elomari. Il meno votato dal pubblico a casa dovrà dire addio al reality, perdendo così l'opportunità di vincere il montepremi finale da 100.000 euro. In attesa di conoscere il verdetto ufficiale del televoto, che verrà svelato nella diretta del 13 ottobre, il sondaggio pubblicato su Grande Fratello ForumFree dà un’idea di come sia orientato il pubblico nelle votazioni. Secondo le proiezioni, il gieffino meno votato, il probabile eliminato della serata, sarebbe Giulio Carotenuto, votato dal 23,65% degli utenti.

Omer, preferito secondo i sondaggi sul televoto del 13 ottobre, salvo anche Matteo

Il sondaggio preso in considerazione indica Omer Elomari come il concorrente preferito dal pubblico a casa. Il gieffino ottiene il 51,23% delle preferenze e stacca di gran lunga il secondo classificato Matteo Azzali, che si ferma al 25,12%. Se le proiezioni del sondaggio venissero confermate anche dall'esito del televoto ufficiale, sia Omer che Matteo sarebbero salvi e potranno proseguire la loro avventura all'interno della casa del Grande Fratello. Per votare, la produzione mette a disposizione due metodi: gli sms e l'App Mediaset Infinity. Gli utenti possono esprimere fino a tre voti.

Ascolti in calo per il Grande Fratello: la seconda puntata crolla al 15% di share

Dopo un esordio più che soddisfacente che ha raggiunto il 20% di share, il Grande Fratello di Simona Ventura ha visto crollare gli ascolti. La seconda puntata andata in onda lo scorso 6 ottobre ha fatto registrare il 15% di share e una media di 2 milioni di telespettatori, contro i 2,8 milioni della settimana precedente. Uno dei motivi di questo calo potrebbe essere la concorrenza della Rai che, il lunedì sera, trasmette la nuova serie della fiction Blanca, che arriva al 23% di share. Altro motivo potrebbe essere dato dal fatto che il Grande Fratello è un format ormai usurato, che non riesce più a catturare l'attenzione del pubblico come un tempo.