Il televoto che si chiuderà nella diretta del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre, decreterà chi, tra Francesco, Giulia, Grazia e Bena sarà il prossimo eliminato. In base al voto dei 218 utenti che, alle ore 18 di oggi 16 ottobre, hanno partecipato al sondaggio di Reality House, rischierebbe di uscire definitivamente dal gioco Bena, votato solo dal 16% dei partecipanti al sondaggio. Preferita dal pubblico è invece Grazia con il 30% dei voti.

Esito del sondaggio: Bena sarebbe l'eliminato del 20 ottobre

Dopo l'eliminazione di Giulio avvenuta lo scorso lunedì, nella diretta del 20 ottobre un altro gieffino dovrà dire addio alla casa del Grande Fratello.

A rischiare l'uscita sono Francesco, Giulia, Grazia e Bena e, a decidere il loro destino sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Gli utenti sono chiamati a decidere chi salvare inviando un sms e quindi chi riceverà più voti sarà salvo mentre il concorrente meno votato verrà eliminato. In attesa di conoscere il verdetto ufficiale, i pronostici apparsi in rete e che fanno riferimento al sondaggio lanciato da Reality House, indicano Bena come il gieffino con le più alte probabilità di uscita. Il modello di origini marocchine rischierebbe quindi di essere eliminato, visto che attualmente risulta il meno votato tra i quattro in nomination con solo il 16% delle preferenze.

Televoto del 20 ottobre: Grazia è la preferita

Stando al sondaggio preso in considerazione, ad ottenere più voti e quindi ad aggiudicarsi il titolo di preferita dal pubblico a casa sarebbe Grazia con il 30% dei voti, seguita a breve distanza da Francesco con 28% delle preferenze. Terzo gradino del podio per Giulia che, con il 26% dei voti, ha un ampio margine di vantaggio sull'ultimo classificato Bena.

Ovviamente si tratta solo di pronostici e tutto potrebbe essere sovvertito dall'esito del televoto ufficiale. Per chi vuole, intanto, ci sono ancora diversi giorni di tempo per sostenere il proprio concorrente preferito e salvarlo dall'eliminazione, inviando un sms al numero 477.000.2 oppure collegandosi alla App Mediaset Infinity.

Gli ascolti del Grande Fratello non decollano

Gli ascolti del Grande Fratello di Simona Ventura non decollano. Dopo un esordio abbastanza soddisfacente con 20,4% di share, le puntate successive hanno visto un calo evidente di telespettatori arrivando a toccare un record in negativo del 14,4% di share, corrispondente ad una media di 1,8 milioni di telespettatori. Dati probabilmente al di sotto delle aspettative di Mediaset, che anche nella diretta 24 ore su 24 dalla casa trasmessa su Mediaset Extra sta ottenendo ascolti al di sotto delle attese.