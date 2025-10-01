Lunedì 6 ottobre, Simona Ventura chiuderà in diretta il primo televoto della nuova edizione del Grande Fratello, che decreterà i nomi dei tre gieffini preferiti dal pubblico a casa e che otterranno l'immunità in vista del prossimo turno di votazioni. Secondo gli 81 utenti che alle ore 18 del 1° ottobre hanno partecipato al sondaggio lanciato da Reality House, i più votati sarebbero Anita, Donatella, Grazia e Jonas. Poche possibilità, invece, per Matteo e Francesco.

Esito del sondaggio: Anita preferita con il 23%, seguita da Donatella

Lo scorso 29 settembre, Simona Ventura ha dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello.

Al momento, hanno varcato la porta rossa 12 concorrenti, ma altri entreranno nella diretta di lunedì 6 ottobre. In concreto, il pubblico conoscerà anche l'esito del primo televoto stagionale, che non sarà eliminatorio, ma decreterà i tre concorrenti preferiti dai telespettatori. In palio l'immunità per il prossimo turno di votazioni. A finire al televoto quasi tutti gli inquilini, a eccezione di Giulio, che si è "sacrificato" per il gruppo. Ovviamente, non è dato sapere come sta andando il televoto ufficiale, ma, attraverso il sondaggio lanciato da Reality House, si può intuire come sia orientato il pubblico nelle votazioni. Secondo i dati, sarebbe Anita Mazzotta la preferita dagli utenti con il 23% dei voti, seguita da Donatella con il 22% e da Grazia e Jonas, entrambi con il 10% delle preferenze.

Televoto del 6 ottobre: ​​poche chance per Matteo

Scorrendo il sondaggio, a metà classifica si piazzano Giulia, Omer, Francesca e Simone, mentre agli ultimi posti si classificano Benedetta, Domenico e Matteo, tutti con il 4% delle preferenze. Chiude la classifica provvisoria Francesco con solo l'1% dei voti. È anche vero che il pubblico non ha ancora avuto modo di conoscere i nuovi inquilini del Grande Fratello, ma si è già intuito come Matteo Azzali sia alquanto insofferente verso gli altri compagni di avventura. Il maestro di boxe, a poche ore dal suo ingresso nella casa, si è lasciato andare a una sfuriata e ha minacciato di abbandonare il gioco. Tutto perché, a suo dire, il clima all'interno della casa è alquanto leggero.

Buona partenza per il Grande Fratello di Simona Ventura

La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura non ha deluso le aspettative ed è partita abbastanza bene, raccogliendo davanti alla tv una media di 2,8 milioni di telespettatori, per uno share del 20,4%. Dati che, però, non hanno consentito al reality show di vincere la sfida degli ascolti del 29 settembre, visto che la fiction Blanca, trasmessa su Rai 1, ha fatto meglio raggiungendo il 23% di share.