Nella puntata del Grande Fratello del 27 ottobre uno tra Benedetta, Rasha e Matteo verrà eliminato e a decidere il loro destino sarà il pubblico attraverso il televoto. Secondo il sondaggio lanciato da Reality House, il concorrente meno votato e quindi a rischio uscita, sarebbe Matteo Azzali mentre Rasha e Benedetta sarebbero salve. Le previsioni sono statale fornite dai 337 utenti che, alle ore 9:30 di oggi 25 ottobre, hanno partecipato al sondaggio sopra indicato.

Esito del sondaggio: Matteo eliminato con il 23% dei voti

Dopo le eliminazioni di Giulio e Bena avvenute nelle settimane precedenti, un altro gieffino dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello nel corso della diretta del 27 ottobre.

A rischiare sono Benedetta, Rasha e Matteo, finiti in nomination dopo le votazioni degli altri compagni. A decidere il loro destino sarà come sempre il pubblico da casa attraverso il televoto. Anche in questo caso, gli utenti saranno chiamati a decidere chi salvare tra i tre o nomination e chi riceverà più voti sarà salvo mentre il meno votato verrà eliminato. I risultati che emergono dal sondaggio lanciato da Reality House non sembrano lasciare dubbi: sarebbe Matteo Azzali il nuovo eliminato di questa edizione visto che al momento risulta il meno votato dal pubblico a casa con solo il 23% delle preferenze.

Televoto del 27/10: Rasha e Benedetta salve

I risultati del sondaggio preso in considerazione vedono al primo posto la giovane Rasha con il 44% dei voti.

La concorrente nata in Giordania è la preferita dal pubblico a casa e stacca di gran lunga la seconda classificata Benedetta che si ferma al 33% delle preferenze. Se i dati del sondaggio venissero confermati anche dal verdetto ufficiale del televoto, le due donne sarebbero salve e potranno continuare la loro avventura al Grande Fratello.

Per chi volesse sostenere con un voto ufficiale il proprio concorrente preferito e salvarlo all'eliminazione, lo può fare inviando un sms al numero 477.000.2 oppure esprimendo la propria preferenza sulla app Mediaset Infinity.

Il Grande Fratello 2025 in crisi di ascolti

Dopo un esordio soddisfacente con una media di 2,8 milioni di telespettatori e uno share del 20,4%, gli ascolti del Grande Fratello sono crollati sino a toccare il minimo nella terza puntata del 20 ottobre con solo il 14,4% di share e una media di 1,8 milioni di telespettatori.

Il Reality Show è in crisi di ascolti e a nulla sembrano essere valsi i tentativi di Mediaset di proporre un'edizione che strizza l'occhio alle origini, con un cast di soli nip. Dopo 25 anni dalla prima fortunata edizione, il Grande fratello non sembra più avere nulla da dire e non riesce più ad attirare l'attenzione del pubblico. Neppure sui social le vicende della casa vengono commentate come un tempo e questo rappresenta un ulteriore segnale del disinteresse degli utenti verso ciò che accade nella casa.