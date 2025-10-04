In questi giorni sul web sta circolando un video in cui Zeudi Di Palma parla della beneficenza che hanno fatto i suoi fan da quando è finito il Grande Fratello, e nel farlo ha punzecchiato i sostenitori degli altri ex concorrenti, chiedendosi se hanno mai donato a chi ha più bisogno. Il discorso di Zeudi ha un po' diviso: da un lato c'è chi ha elogiato la ragazza e le cause che sta sposando da quando è fuori dalla casa, dall'altro chi pensa che non racconterebbe tutta la verità sui soldi che riceverebbe dal suo fandom.

Le parole che dividono

Sono passati diversi mesi dalla fine dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello, ed è appena iniziata una nuova edizione, ma sul web si parla ancora di alcuni ex inquilini della casa e di come si espongono sui social.

Di recente, Zeudi ha fatto un discorso che ha diviso il popolo della rete: mentre era in diretta su TikTok, ha parlato dei suoi fan per come hanno deciso di usare il denaro che hanno raccolto "in suo nome".

"C'è un senso di coesione incredibile, sono super fiera. Voglio ricordare che il fandom, la community Zeudiners ha raccolto 76.000 euro e tutti questi soldi sono andati in beneficenza. Gli altri donano? Fatemi uno squillo e ditemelo. Intanto io faccio un applauso a tutte queste persone che mi rappresentano, che fanno parte della mia vita e che hanno donato per iniziative importanti. Voglio sottolinearlo perché nessuno l'ha mai fatto. Il mio fandom viene screditato da chi non fa beneficenza", ha dichiarato Zeudi in questi giorni.

Pietosa, maligna, infantile, fuori luogo, rosicona, meschina, sciocca, cafona

E visto che siamo (purtroppo) concittadine aggiungo un aggettivo in napoletano: "schiattosa" https://t.co/sgY5HTh892 — Xanax scongelato (@Daphne843) October 3, 2025

Le opinioni degli utenti di X

Le parole di Zeudi sul suo fandom e sui sostenitori degli altri ex concorrenti del Grande Fratello hanno animato la discussione su X.

"Lei è proprio infantile, fuori luogo, rosicona e cafona", "I suoi fanno beneficenza, mentre altri falliti si fanno mantenere da un fandom di coppia che spera in un nipotino", "Almeno i fan di Zeudi non donano soldi per pagare viaggi", "La beneficenza non si usa per vantarsi di essere i migliori", "Anche gli altri fanno beneficenza, basta informarsi", "Ha un ego esagerato e si mette sempre in competizione con tutti"; "Perché deve affossare gli altri per emergere?", "La beneficenza si fa in silenzio", questi sono i pareri contrastanti che sono apparsi sotto al video in cui Zeudi paragona il suo fandom a quelli degli altri ex coinquilini.

La rivalità con gli Helevier

Il fandom di Zeudi (composto sia dalle Zeudiners che dalle Zelena) è uno dei più numerosi tra quelli che sono nati nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Solamente Helena e Javier possono provare a tenere testa a Zeudi perché sono seguiti sia come coppia (dagli Helevier) che come singoli.

Questi gruppi hanno monopolizzato i televoti della scorsa stagione del reality, ma alla fine a spuntarla è stata Jessica.