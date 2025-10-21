Guillermo Mariotto si è scagliato contro Barbara d'Urso, ospite a La volta buona. Incalzato sull’ex volto Mediaset, anche in relazione alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, il giudice del dancing show ha dato a d’Urso dell’attrice, attribuendole una condotta televisiva basata sulla finzione.

Guillermo Mariotto si scaglia contro Barbara d'Urso: l'intervista

Nella puntata de La volta buona andata in onda lunedì 20 ottobre 2025, Guillermo Mariotto è stato ospite in studio e non ha lesinato un attacco a distanza a Barbara d'Urso.

“Non ci siamo.

È tutto recitato, è una grande recita”, ha sentenziato, riferendosi alla condotta televisiva che sta assumendo d'Urso a Ballando con le stelle, format che li chiama ai rispettivi ruoli di giudice di ballo e concorrente. L’ospite in studio si è detto certo che l’ex conduttrice Mediaset non sia proprio come intenderebbe apparire agli occhi del pubblico: “Infatti, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice”, ha infierito.

Tra le altre dichiarazioni, certo che la concorrente sia trattenuta e non si esponga nella sua verità a Ballando, Mariotto ha aggiunto perentorio: “È una recita: Santa Barbara. ‘Io sono così brava, così compita, così perfetta’.”

Caterina Balivo difende d'Urso

Ma non è finita qui.

Guillermo Mariotto non ha nascosto di ritenere che l’ex volto Mediaset sia infida e che, con le critiche dei giudici a Ballando con le stelle, la sua vera natura potrebbe presto venire alla luce. Nello studio de La volta buona è arrivata però la difesa di Sara Di Varia per d’Urso, che ha replicato a Guillermo Mariotto: “La vera ribellione di Barbara è proprio quella di non fare Barbara d’Urso”.

Di sua risposta, il giudice ha rimarcato ancora il suo pensiero critico, sostenendo che d’Urso venga pagata per essere se stessa e non un personaggio in tv. Al di là del ruolo che ricopre oggi, da lei ci si aspetterebbe di vederla tirare fuori la vera sé ora che è concorrente del dancing show che le ha permesso di segnare il suo ritorno in TV.

A quel punto è intervenuta Caterina Balivo, che ha messo a tacere l’ospite Mariotto: “Ma in tv tu non ci sei gratis”.

Si avvicina la quinta puntata di Ballando con le stelle

Rispetto alle dichiarazioni di Mariotto su d’Urso, intanto, i telespettatori Rai si dividono sui social, in particolare sui profili di La volta buona. Da una parte si leggono i messaggi degli utenti che si dicono d’accordo con Mariotto. D’altro canto c’è chi difende invece l’ex conduttrice Mediaset, sostenendo che Barbara d’Urso sia sempre stata se stessa in tv e che il suo personaggio sia il riflesso della sua persona.

Barbara d’Urso è reduce dalla vittoria ottenuta in coppia con Pasquale La Rocca nella quarta puntata di Ballando con le stelle, dove non si è verificata alcuna eliminazione. Il nuovo appuntamento con il dancing show è fissato a sabato 25 ottobre 2025, con la messa in onda in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, a partire dalle ore 21.30 circa.