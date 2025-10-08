Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto un importante traguardo: la coppia ha festeggiato otto mesi di d'amore con un brindisi con i fan. Attraverso una foto che ha postato su Instagram, la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello ha voluto coinvolgere i follower nella cena che stava facendo con il compagno per il loro ottavo mesiversario e questo gesto è stato molto apprezzato.

La scelta di condividere momenti privati sui social

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Helena e Javier, e la conferma arriva da una foto che la modella ha pubblicato su Instagram la sera del 7 ottobre.

Mentre stava cenando a casa con il compagno, Prestes ha pensato di coinvolgere i fan in un brindisi a distanza per i loro otto mesi di fidanzamento.

Quelli che nella casa del Grande Fratello erano ribattezzati gli Helevier, infatti, si sono scambiati il primo bacio il 7 febbraio scorso: dopo una lunghissima amicizia, i due hanno deciso di darsi una possibilità e non si sono più lasciati.

La 35enne e il pallavolista hanno scelto di festeggiare questo importante traguardo in modo semplice e privato, ma non si sono dimenticati delle tantissime persone che li amano e li supportano da quando li hanno seguiti nel reality.

Il messaggi d'affetto dei fan

Helena e Javier hanno sempre un pensiero per i fan, e questo non fa altro che aumentare l'affetto e il supporto che ricevono da parte loro sui social e nella vita privata (con regali e lettere).

"Io non posso farcela, li amo troppo", "Che possano essere sempre così felici", "Buon mesiversario a queste due meraviglie", "Questa foto così intima e casalinga vale tantissimo", "Che belli che sono anche nella loro quotidianità", "Non cambiate mai", "Sono la coppia più iconica di tutte", si legge su X.

Il periodo difficile vissuto quest'estate

Nel corso dell'intervista che hanno rilasciato a Verissimo lo scorso 5 ottobre, Helena e Javier hanno confermato parte dei rumor che sono circolati quest'estate sul loro rapporto.

Anche se non sono scesi nei particolari, i due hanno ammesso che per un periodo sono stati in crisi e a causarla sarebbe stato un incontro tra la modella e l'ex fidanzato Carlo dopo la fine del Grande Fratello.

Prestes non avrebbe raccontato a Martinez di questo chiarimento con Motta per evitare che si ingelosisse inutilmente e questo li avrebbe portati ad allontanarsi.

"Questa situazione mi ha fatto capire che so perdonare e che l'amore vince sempre su tutto, ma non ne voglio più parlare", ha dichiarato il pallavolista nel salotto di Canale 5.