Il 18 ottobre Helena Prestes e Javier Martinez hanno sfilato per un brand di abiti da sposa, e i loro fan non hanno potuto far altro che immaginare le loro nozze. I concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello, infatti, hanno dichiarato più volte che il matrimonio è tra i loro progetti, e in queste ore potrebbero aver fatto le prove scambiandosi anche un dolce bacio in passerella.

Prove tecniche di matrimonio

Anche se la loro avventura al Grande Fratello si è conclusa diversi mesi fa, Helena e Javier continuano ad inanellare un successo dopo l'altro.

In queste ore, la coppia è stata ospite di un evento molto speciale: Prestes e Martinez hanno sfilato vestiti da sposi per un brand che li ha voluti come testimonial.

Sui social stanno circolando foto e video del défilé dei due, ma soprattutto del bacio che si sono scambiati in passerella davanti ai flash di tutti i presenti.

La storia d'amore tra la modella e il pallavolista procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori, e i loro tantissimi fan non possono che esserne felici.

Grande sostegno per la coppia

Quelli che nella casa del Grande Fratello sono stati ribattezzati gli Helevier (la coppia viene ancora chiamata così soprattutto su X, dove l'hashtag è spesso in tendenza), dunque, continuano a far sognare i loro fan mostrandosi sempre più affiatati e innamorati.

"La sentite anche voi la marcia nuziale in sottofondo?", "Semplicemente stupendi", "Che belli", "Lui era tesissimo, sembrava una corda di violino", "Javier emozionatissimo", "Io vivo per i loro sorrisi", "Stupendi", "Fantastici", "Fanno innamorare", "Mi viene da piangere per quanto sono belli", "Immaginate quando si sposeranno davvero", questi sono i primi commenti che sono apparsi sui social mentre l'evento al quale hanno partecipato Helena e Javier era ancora in corso.

I problemi di Helena con parte della famiglia

In questi giorni si è parlato di Helena anche per uno sfogo avuto su X e che ha sorpreso la maggior parte dei suoi sostenitori.

La modella si è lamentata del fatto che alcuni componenti della sua famiglia (che non ha menzionato in modo diretto) non approverebbero la sua decisione di mantenere un rapporto con la madre, anzi sarebbero arrivati al punto di offenderla pur di convincerla a non fare questo passo.

Secondo una segnalazione che è arrivata ad Amedeo Venza, Prestes avrebbe discusso con le sorelle per questo motivo, in particolare con Mariana.

La diretta interessata, però, non ha né confermato né smentito quest'indiscrezione, anzi ha preferito non tornare più su quest'argomento che la fa soffrire e che per questo motivo vorrebbe mettere da parte.