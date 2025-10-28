In questi giorni Helena Prestes e Javier Martinez hanno cambiato casa. A poco più di un mese dal loro trasferimento a Terni, i due ex concorrenti del Grande Fratello si sono spostati in un’altra abitazione della città. Prima di andare via, però, Helena ha voluto salutare provocatoriamente la vicina passeggiando a lungo sui tacchi. Da quanto si è capito da un video pubblicato sui social, gli ex vicini si sarebbero lamentati dei rumori del cane e per questo lei e il fidanzato avrebbero deciso di traslocare altrove.

Le frecciatine lanciate in un video

La nuova vita di Helena e Javier è a Terni, dove i due si sono trasferiti dopo l'estate per permettere a lui di tornare a giocare a pallavolo dopo un anno di stop.

Qualche settimana fa, però, Helena ha informato i fan che a breve avrebbe cambiato casa, e in un video che ha postato sui social il 28 ottobre avrebbe accennato il motivo.

La finalista della scorsa edizione del Grande Fratello ha pubblicato su TikTok un video registrato all'interno dell'abitazione che ha lasciato in questi giorni, pare per alcune incomprensioni con la vicina.

"Ultimi momenti in questa casa. Sono venuta a prendere un po' di cose e ho messo i tacchi, scusa. Un salutino alla vicina", ha detto Helena, mentre camminava avanti e indietro facendo volutamente rumore con gli stivali che indossava.

La top model saluta la vicina come solo una top model sà fare

La stoccata sul cane

"Era meglio il cane", ha scritto Helena nella didascalia che accompagna il video nel quale sembra provocare, neppure troppo velatamente, la vicina di casa.

Nuovo TT di Hele… sei una vendicativa? …si' ma con tanta classe… livello PRO del "caro vicino se ingiustamente mi pesti i piedi, me la paghi" TIGRA TI SI PUÒ SOLO AMARE

I fan di Helena non si sono lasciati sfuggire l'occasione di commentare le sue frecciatine indirizzate a chi si sarebbe lamentato del cane di Helena, Amy, costringendo lei e il fidanzato a trasferirsi in un'altra abitazione in tempi record.

Il parere dei fan su X

La provocazione di Helena alla vicina è stata apprezzata dai suoi fan, anzi sui social in tanti si sono complimentati con lei per come ha salutato la persona che sarebbe tra le cause del trasloco di questi giorni.

"Mi sento male, l'ha salutata come solo una top model sa fare", "Con i tacchi per fare rumore, genio", "Ha fatto bene", "Più guardo questo video e più rido", "Fantastica, mitica", "Unica", "Troppo simpatica", "Una grande, punto", "Vendicativa ma con classe", "I saluti migliori", "Uno spasso", "Ci stanno un po' di frecciatine, ma qui lei ha tirato tutto l'arco", "Io avrei fatto di peggio", "La amo, avrei fatto lo stesso", "Vendetta fu", "Bellissimo dispetto", "Amy non si tocca", "Praticamente la vicina non sopportava il rumore della camminata del cane e lei è andata avanti e indietro con i tacchi, iconica", si legge su X.