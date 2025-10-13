Sono passati diversi mesi dalla fine dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello e nel frattempo ne è anche iniziata un'altra, ma sul web si parla ancora di alcuni ex concorrenti e di come stanno vivendo lontano dai riflettori. In un'intervista che ha concesso a Giada De Miceli per il programma radiofonico Non succederà più, Stefania Orlando ha commentato le coppie che si sono formate nell'ultima stagione del reality e ha speso belle parole solo per i suoi amici Helena Prestes e Javier Martinez.

Le dichiarazioni dopo l'incontro alle nozze di Luca Calvani

La storia d'amore tra Helena e Javier è iniziata otto mesi fa nella casa del Grande Fratello, ma è nella quotidianità che si è rafforzata sempre di più.

I fan degli Helevier sono felici di vederli sereni e complici a Terni, dove si sono trasferiti alla fine dell'estate perché Martinez è nella squadra di pallavolo della città.

A confermare che tra i due ragazzi procede tutto a gonfie vele, è stata anche una loro carissima amica. In un'intervista che ha rilasciato in radio di recente, Stefania Orlando ha affermato: "Li ho visti di recente e sono molto innamorati, progettano tanto insieme. Sono una bellissima coppia".

L'ex concorrente del reality, dunque, ha parlato benissimo di Helena e di Javier pochi giorni dopo averli incontrati in Toscana per un'occasione speciale: erano tutti invitati alle nozze di Luca Calvani con il compagno Alessandro.

La frecciatina agli altri ex concorrenti

Helena e Javier sono gli unici ex concorrenti del Grande Fratello che Stefania Orlando considera una vera coppia, infatti, ha menzionato solo loro quando le è stato chiesto un parere sui tanti amori che sono nati all'interno della casa nella scorsa edizione.

"Gli altri? Non li ho frequentati prima, figurati adesso", ha dichiarato la showgirl riferendosi a Tommaso e Mariavittoria, Chiara e Alfonso, Yulia e Giglio.

A distanza di mesi dalla fine dell'ultima stagione del reality che è stata condotta da Alfonso Signorini, però, quasi tutte le coppie sono ancora unita: solamente Shaila e Lorenzo si sono lasciati (all'inizio della finale dello scorso aprile), mentre gli altri sembrano sempre più innamorati.

I sogni raccontati a Verissimo

I progetti di Helena e Javier ai quali ha accennato Stefania Orlando in radio, dovrebbero essere gli stessi che i due ragazzi hanno svelato a Verissimo qualche settimana fa.

Quando Silvia Toffanin li ha interpellato su cosa sognano per il loro futuro, gli ex concorrenti del Grande Fratello hanno risposto all'unisono che vorrebbero sposarsi e mettere su famiglia tra non molto, magari quando si saranno integrati al cento per cento nella nuova realtà di Terni.