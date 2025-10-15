Helena Prestes e Javier Martinez si sono raccontati in un’intervista al settimanale Chi. La coppia, nata circa un anno fa all’interno della casa del Grande Fratello, ha spiegato di avere diversi progetti per il futuro, tra cui quello di diventare al più presto genitori: "Non stiamo più prendendo precauzioni, perché stiamo cercando di allargare la famiglia".

Amore a gonfie vele tra Helena e Javier

Helena e Javier si sono conosciuti un anno fa nella casa del GF, ma hanno capito di piacersi solamente a dicembre. Da quel momento non si sono più separati, tanto che, terminato il reality show, i due hanno continuato a convivere.

Nella recente intervista, Helena ha spiegato che prima di incontrare Javier ha sempre sognato di diventare mamma. Oggi è convinta che il suo desiderio si possa avverare, visto che al suo fianco c'è un uomo che la ama alla follia: "Al momento non stiamo prendendo le precauzioni, stiamo cercando di allargare la famiglia". Helena ha poi riferito che attualmente si è trasferita a Terni, nella casa presa in affitto da Javier, perché il suo fidanzato è in forza a una squadra di pallavolo umbra. In futuro, però, potrebbero anche decidere di tornare a vivere a Milano: "La casa, per me, adesso è Javi. Non è più un posto o una città, la mia casa è lui". A fare eco a Helena ci ha pensato Javier: "Dopo il GF ci stavamo conoscendo, ma oggi vogliamo mettere basi più solide".

Com'è nata la favola degli 'Helevier'

Helena e Javier si sono conosciuti grazie al Grande Fratello.

In principio, lui flirtava con Shaila Gatta, mentre lei aveva perso la testa per Lorenzo Spolverato. Nel momento in cui Shaila aveva deciso di frequentare Lorenzo, Javier si era avvicinato a Chiara Cainelli, mentre Helena a Zeudi Di Palma. Nel momento in cui quest'ultima aveva cercato di intraprendere una conoscenza con Javier, Helena ha deciso di corteggiarlo fino a conquistarlo.

Entusiasmo alle stelle tra i fan

La notizia di "allargare la famiglia" non è passata inosservata ai fan di Helena e Javier.

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo il nuovo progetto dei loro beniamini: "Non posso crederci che i due cavallini stanno progettando di avere un mini cavallino".

Un altro fan ha affermato: "Chi l’avrebbe mai detto che Helena e Javier, dopo il GF, avrebbero cercato di mettere su famiglia". "Bellissimi gli Helevier, anche dopo il momento di crisi", ha commentato un fan. Tra gli utenti c'è chi non si aspettava che la coppia funzionasse lontano dalle telecamere: "Non ci avrei scommesso neanche un euro e invece sono ancora qui".