Il successo di Helena Prestes sembra inarrestabile: da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, la 35enne ha inanellato una soddisfazione dopo l'altra sia in ambito lavorativo che in quello privato. Oltre ad essere la testimonial di molti brand, la modella si è misurata anche con la conduzione di un evento di beneficenza e ha convinto tutti. La storia d'amore con Javier Martinez, inoltre, va a gonfie vele e presto dovrebbe arrivare un annuncio importante.

Nuova sfide professionali per Helena

Il 3 ottobre scorso sui social non si parlava d'altro che di un evento che si è svolto a Sanremo e che aveva Helena tra i suoi protagonisti.

La finalista dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello, infatti, l'altra sera ha presentato una serata benefica e i suoi fan l'hanno seguita e sostenuta anche da lontano.

Prestes ha commosso soprattutto quando ha recitato un monologo a favore delle donne, ma è piaciuta in tutte le sfumature di sé che ha proposto al pubblico presente e a quello che l'ha guardata da casa.

A distanza di alcuni mesi dalla fine dell'avventura nella casa più spiata d'Italia, la modella continua a inanellare successi nel lavoro e nel privato.

Sei stata brava, ironica, divertente e commovente. Una vera artista....è questa per me una delle tante strade che potrai percorrere con grande successo nel proseguo della tua carriera lavorativa. Sei perfetta come presentatrice!#prestinez #HelenaxSanremo pic.twitter.com/oxVlOPrDjT — Antonio7 (@Antonio89704611) October 3, 2025

Il sostegno dei fan tramite i social

L'evento da conduttrice a Sanremo è solo l'ultimo degli impegni professionali di Helena da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello: in questi mesi, infatti, la 35enne è stata la testimonial di tanti brand, una serie di campagne pubblicitarie che stanno uscendo proprio in questo periodo.

"Sei una vera artista", "Hai dimostrato che puoi fare tutto, sei ironica e commovente", "Impeccabile come sempre", "Il monologo è stato toccante", "Sei nata per stare sul palco", "Sa esprimere concetti importanti e poi sdrammatizzare, non è da tutti", "Bravissima in tutto", "Sei completa, ti auguro una grande carriera", "Perfetta, sei un tesoro da conservare", "Superlativa, ma non avevo dubbi", si legge su X in queste ore.

Attesa per l'intervista di coppia a Verissimo

Il successo che Helena ha avuto dopo il Grande Fratello, è testimoniato anche dalla seconda ospitata a Verissimo nel giro di pochi mesi.

Domenica 5 ottobre, infatti, Silvia Toffanin intervisterà di nuovo Prestes (l'ultima volta è stato a metà aprile, dopo la fine del reality) e con lei ci sarà anche il fidanzato Javier.

Quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier, dunque, si racconteranno davanti alle telecamere di Canale 5, e si dice che potrebbero anche fare un annuncio molto importante.

Da giorni sul web si parla di una rivelazione che la coppia dovrebbe fare a brevissimo, e l'occasione giusta potrebbe essere proprio lo studio di Verissimo.