Mercoledì 15 ottobre, Helena Prestes ha attirato l’attenzione dei suoi fan con un messaggio in cui ha denunciato le continue offese che riceverebbe dalla sua famiglia. Lo sfogo della finalista della scorsa edizione del Grande Fratello, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe rivolto in particolare alle sue sorelle, che non condividerebbero la sua decisione di mantenere un rapporto con la madre, residente in Brasile.

Le parole postate sui social

Negli ultimi mesi Helena ha creato un legame molto stretto con i suoi fan, ed è proprio con loro che in queste ore ha voluto condividere una riflessione piuttosto personale.

"La mia famiglia mi offende di continuo, è una rottura assurda. Ho tutto il diritto di restare in contatto con chi mi tratta bene (e viceversa), invece di dover solo subire critiche. Mamma mia, pazzesco", ha scritto Helena sul suo account di X.

La mia famiglia mi offendi di continuo una rottura assurda… ho tutto il diritto di rimanere in contatto con chi mi tratta bene( e vice versa) … invece che solo rompere… mamma mia aiuto pazzesco — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) October 15, 2025

Helena non ha aggiunto altro, ma chi la segue da tempo pensa di sapere cosa starebbe succedendo e perché lei se ne sarebbe lamentata pubblicamente.

La segnalazione ad Amedeo Venza

Dopo che Helena ha postato il tweet contro la sua famiglia (o alcuni suoi componenti), Amedeo Venza ha ricevuto la segnalazione di chi è convinto che le destinatarie di quel messaggio sarebbero le sorelle di Helena.

"Lei è stata molto chiara sul problema, l'ha detto anche in un'intervista che riceve insulti dalla sua famiglia. La persona che vuole risentire è la madre, e le sorelle non sono d'accordo", si legge sul web.

Si dice, inoltre, che la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello non seguirebbe più la sorella Mariana su Instagram, e questo confermerebbe il gelo che sarebbe calato tra loro nell'ultimo periodo.

La vicinanza e il supporto dei fan

Sotto al tweet pubblicato da Helena si possono trovare i messaggi d'affetto che i suoi fan le hanno inviato per dimostrarle vicinanza in un momento così delicato della sua vita familiare.

"Pensa solo alle cose che ti fanno stare bene, hai Javier", "Hai sempre dimostrato molta pazienza, non perderla proprio adesso", "Allontana le mele marce", "Ricorda di metterti sempre al primo posto", "Tieniti vicino solo chi ti accetta al 100%", "Ti auguro di trovare la tranquillità che meriti", "Coraggio", "La famiglia è quella che scegliamo, lascia perdere il resto", "Se hai bisogno, noi ci siamo", "Chi ti ama davvero, sa rispettarti", "Pensa al tuo bene, hai già fatto troppo per loro", "Mi dispiace", "Circondati solo di persone che vogliono la tua felicità", "Hai un'anima buona, non tutti ti meritano", "Guarda avanti", "Non dovresti scrivere queste cose sui social, proteggiti", si legge su X.