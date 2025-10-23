Helena Prestes ha sorpreso i suoi fan anticipando che si prenderà un periodo di riposo: la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello, infatti, si è fatta visitare da un otorino e ha scoperto che le sue corde vocali hanno bisogno di cure. Per un po' di tempo, dunque, la modella rimarrà in silenzio e ne approfitterà per godersi la convivenza con Javier Martinez a Terni.

Il messaggio che spiazza i follower

Mercoledì 22 ottobre Helena ha pubblicato un messaggio che ha sorpreso la maggior parte dei suoi fan: mentre si trovava a Milano per vari impegni di lavoro, la 35enne ha fatto una visita medica e ha scoperto che deve rallentare un po'.

"Oggi ho fatto una visita dall'otorino, e a quanto pare le mie corde vocali hanno bisogno di attenzione e di cura. Niente di drammatico, dovrò seguire un percorso di terapia per rimetterle in forma. A volte il corpo ci manda segnali chiari, fermarsi un attimo e prendersi cura di sé. Si va avanti, passo dopo passo, con fiducia e un po' di silenzio in più", ha scritto Prestes in su Instagram.

Helena Prestes ha condiviso nelle stories che, dopo una visita dall'otorino, ha scoperto che le sue corde vocali hanno bisogno di un po' di attenzione e riposo.

Niente di grave — seguirà solo un breve percorso di terapia per rimettersi in forma.



La vicinanza dei fan sui social

Lo sfogo di Helena ha colpito i suoi tantissimi sostenitori, gli stessi che ci hanno tenuto a mostrarle affetto e vicinanza anche solo tramite un messaggio postato sui social.

"La salute prima di tutto", "Brava, ogni tanto serve fermarsi un po'", "Siamo tutti con te", "Prenditi tutto il tempo che ti serve", "Se è necessario si deve rallentare", "Riprenditi presto", "Buona fortuna", "Forza Helena", si legge su X da quando la concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello ha svelato di avere un piccolo problema alle corde vocali.

Amore a gonfie vele con Javier

La pausa che si prenderà Helena in questo periodo, però, potrebbe aiutarla a godersi un po' di più il fidanzato e la loro nuova casa a Terni.

La storia d'amore tra la modella e Javier procede a gonfie vele, e tra pochi giorni i due festeggeranno nove mesi di fidanzamento (la prima settimana di novembre).

Di recente Prestes e Martinez hanno anche sfilato per un brand di abiti da sposa, e hanno incantato i fan con sorrisi e baci in passerella.

I sostenitori di quelli che nella casa del Grande Fratello venivano chiamati gli Helevier (questo termine è usato ancora oggi sui social, in particolare su X, per commentare le novità sulla coppia) da tempo fantasticano sulle nozze tra i loro beniamini, soprattutto da quando entrambi hanno dichiarato che vorrebbero sposarsi a breve.

In un'intervista che hanno rilasciato a Verissimo, infatti, Helena e Javier hanno detto apertamente che il matrimonio è tra i loro progetti, così come mettere su famiglia a meno di un anno di distanza dall'inizio della loro relazione da favola.