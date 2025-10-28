Il Collegio 9, docu-reality realizzato con una strategia digital first, ha ottenuto un’accoglienza molto positiva su RaiPlay, guadagnando la vetta tra i contenuti più visti della piattaforma. Dall’uscita dei Provini il 2 ottobre fino al 26 ottobre, il programma ha totalizzato oltre 6.200.000 visualizzazioni, di cui 5.200.000 relative esclusivamente alla nuova stagione.

Un ritorno agli anni ’90 per la classe del Convitto

A partire dal 30 ottobre, intanto, la piattaforma Rai accoglie quattro nuovi episodi, dando seguito alle vicende degli studenti protagonisti.

In questa stagione, i collegiali affrontano l’esperienza scolastica del passato trasportandosi virtualmente indietro nel 1990, un anno simbolo di transizione. In un’epoca senza smartphone e social media, si torna a usare le lire, a registrare la musica dalla radio su cassette e a guardare serie tv dell'epoca. Una quotidianità analogica che appare lontanissima agli occhi della Gen Z, e che diventa il cuore di un'esperienza educativa unica, pensata per stimolare il confronto tra generazioni.

Il percorso educativo si svolge tra le aule del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, dove i ragazzi, selezionati attraverso un attento casting, affrontano il programma di terza media secondo le regole scolastiche e sociali dell’epoca.

La disciplina, il lavoro di squadra e il rispetto delle regole diventano le chiavi di lettura di un viaggio formativo tanto faticoso quanto trasformativo.

Docenti storici e nuovi volti in cattedra

Anche quest’anno il corpo insegnante è composto da figure ormai familiari agli spettatori. Paolo Bosisio torna nel ruolo di preside, affiancato da: Andrea Maggi (italiano e educazione civica), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), David W. Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte) e Luca Raina (storia e geografia). A loro si aggiungono tre nuove insegnanti: Giusi Serra per musica, Lucia Bello per educazione fisica e Monica Calcagni, medico chirurgo, che tiene un corso dedicato all’educazione sessuale.

Una nuova voce narrante

A raccontare le dinamiche tra studenti e professori è Pierluigi Pardo, che debutta come voce narrante del programma, offrendo una narrazione personale e incisiva per accompagnare il pubblico nel viaggio dei ragazzi nel passato. Il suo stile diretto e coinvolgente contribuisce a rinnovare il racconto, rendendolo ancora più accessibile e accattivante.

Un format Rai che continua a evolversi

Prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, diretta da Marcello Ciannamea, in collaborazione con Banijay Italia, Il Collegio si conferma una delle esperienze televisive più originali del panorama italiano, capace di unire intrattenimento e racconto generazionale attraverso le epoche. Ogni edizione diventa un’occasione per riflettere non solo sul passato, ma anche sul presente educativo, sociale e culturale dei più giovani.