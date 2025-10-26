Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 3 al 7 novembre, rivelano che Adelaide sarà spietata e pericolosa nei confronti di Marcello Barbieri.

Dopo aver visto naufragare miseramente le sue nozze, avrà un solo obiettivo: fare in modo che Marcello paghi per il male che le ha causato, e sarà pronta a tutto pur di ottenere la sua rivincita.

Intanto Agata, appresa la notizia dell'alluvione che ha devastato Firenze, annuncerà ai familiari di voler partire come volontaria: una scelta che commuoverà suo padre Ciro Puglisi.

Adelaide pericolosa e spietata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

La contessa Adelaide sarà ancora abbastanza scossa per la fine della sua relazione con Marcello, ma, al tempo stesso, si mostrerà sul piede di guerra nei confronti del ragazzo.

L'obiettivo della contessa sarà quello di ottenere la sua rivincita e fare in modo che Marcello paghi per il grave danno di immagine che le ha causato, motivo per il quale sarà pronta a chiederne il licenziamento a Roberto Landi.

Adelaide, però, non vorrà punire solo Marcello: il suo obiettivo sarà anche farla pagare alla sua nuova compagna Rosa e quindi chiederà il licenziamento anche per lei.

Adelaide si allea con l'ex, Ciro commosso per la figlia

La contessa sarà spietata nei confronti della nuova coppia e si alleerà anche con Umberto Guarnieri per fare in modo che il suo piano vada in porto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre, inoltre, rivelano che la notizia dell'alluvione che ha colpito Firenze metterà tutti a dura prova.

Agata resterà profondamente colpita dalla situazione, al punto da prendere una decisione: lasciare Milano per un po' di giorni per recarsi a Firenze come volontaria e dare una mano a quelle persone che stanno soffrendo.

Un gesto che non passerà inosservato ai familiari della ragazza: papà Ciro sarà fortemente commosso dal gesto di grande umanità di sua figlia.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore torna a crescere negli ascolti

In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, iniziano a crescere gli ascolti nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

A distanza di un mese e mezzo dall'inizio di questa decima stagione, Il Paradiso delle signore ha raggiunto 1,5 milioni di telespettatori pari a uno share che ha sfiorato il muro del 19% con punte superiori al 22% durante la messa in onda, tenendo testa alla serie turca La forza di una donna, che viaggia su una media del 25% di share.