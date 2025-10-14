Le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 10, in onda su Rai 1 dal 20 al 24 ottobre 2025, rivelano una settimana piena di momenti di grande tensione emotiva. Al centro della trama c'è Marcello Barbieri, diviso tra l’amore per Adelaide di Sant’Erasmo e i sentimenti mai spenti per Rosa Camilli. Le nozze si avvicinano, ma il cuore di Barbieri è sempre più confuso.

Marcello diviso tra cuore e dovere: la crisi prima del matrimonio

La settimana si apre con Marcello profondamente turbato. Mentre Adelaide è immersa nei preparativi delle nozze, il futuro sposo si sente sempre più oppresso dal peso delle proprie scelte.

La contessa prova a coinvolgerlo nei dettagli finali, ma lui appare distratto, anche se cerca di non deluderla.

Il bacio con Rosa, vissuto in un momento di grande fragilità, torna a tormentarlo. Ogni volta che Marcello la incontra al Paradiso, il ricordo riemerge con forza, facendogli capire che il suo cuore non appartiene più completamente ad Adelaide.

Le provocazioni di Umberto Guarnieri

Monsignor Giglio visita Villa Guarnieri per benedire i futuri sposi, ricordando loro l’importanza dell’impegno matrimoniale. Le sue parole, tuttavia, non riescono a placare i dubbi di Marcello. A complicare ulteriormente la situazione, Umberto Guarnieri continua a provocarlo con domande pungenti, alimentando le incertezze di Barbieri.

Il commendatore, ancora innamorato di Adelaide, vorrebbe far emergere la verità sui dubbi di Marcello prima del grande giorno.

Rosa torna al Paradiso, ma non ha dimenticato Marcello

Rosa Camilli esce dall’ospedale e ritorna al Paradiso. Sebbene il suo aggressore, Rodolfo Sacchi, sia stato arrestato, la donna fatica a scrollarsi di dosso la tristezza. Il pensiero del bacio con Marcello la perseguita e ogni tentativo di dimenticare quell’istante sembra inutile. Nel frattempo, Marina Valli si reca al Paradiso per acquistare l’abito per il matrimonio di Marcello ed Adelaide. La sua proposta di cantare alle nozze, però, non viene accolta con entusiasmo.

Il Paradiso delle Signore 10, trame fino al 24 ottobre: Il confronto tra Marcello e Rosa

Umberto fa una proposta di pace ad Adelaide. Intanto, Rosa chiede a Marcello un incontro. Il loro confronto è intenso e carico di emozioni, per questo motivo Rosa prende una decisione drastica. Barbieri, invece, confida al fratello Matteo ciò che è accaduto la sera dell’aggressione della Camilli e ammette di essere ancora scosso ripensando al loro bacio. Decide, però, di tentare di ritrovare un equilibrio con Adelaide, cercando di mettere da parte i dubbi. Tuttavia, alla vigilia delle nozze, Marcello si trova a dover fare una scelta struggente.

Ipotesi trame episodi futuri: Adelaide di Sant’Erasmo potrebbe annullare le nozze con Marcello Barbieri

Secondo le anticipazioni e gli sviluppi attuali, è possibile ipotizzare che Marcello, alla vigilia del matrimonio, decida di aprirsi con Adelaide e di confessarle di non essere più sicuro dei propri sentimenti per lei, poiché è turbato dalle emozioni che Rosa Camilli continua a suscitargli. Di fronte a questa confessione, Adelaide, amareggiata e con il cuore spezzato, potrebbe scegliere di annullare le nozze, affrontando il dolore della delusione e le conseguenze della sua decisione.

Al momento, Barbieri è anche l’amministratore del patrimonio della contessa di Sant’Erasmo: resta da capire se questa situazione possa cambiare qualora il matrimonio con lei non si celebri.

La vicenda potrebbe scatenare tensioni tra i protagonisti, nuovi scontri emotivi e colpi di scena imprevedibili, lasciando aperta la possibilità di sviluppi avvincenti nelle prossime puntate.