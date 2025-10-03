Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 13 al 17 ottobre rivelano che si assisterà al momento dell'addio di Salvo Amato assieme alla sua amata Elvira e al piccolo Andrea Maria. Intanto Rosa, dopo una violenta aggressione, verrà ricoverata in ospedale e potrà contare sul pieno supporto da parte di Marcello Barbieri.

Mirella, invece, si lascerà andare a una rivelazione inattesa e importante che finirà per spiazzare proprio Rosa.

L'addio di Salvo Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre

Per Salvo Amato, dopo aver annunciato il trasferimento, si ritroverà a dover salutare tutti i suoi amici, conoscenti e colleghi assieme alla moglie Elvira.

I due lasceranno Milano per trasferirsi definitivamente a Sanremo, così da permettere al piccolo Andrea Maria di poter respirare aria pulita a stretto contatto con il mare.

Un duro colpo per Marcello che, nei prossimi episodi di questa stagione, si ritroverà a dover dire addio al suo amico del cuore.

Mirella fa una rivelazione inattesa all'amica Rosa Camilli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Rosa si ritroverà vittima di una spiacevole aggressione che si verificherà per le strade di Milano.

Un uomo, sconosciuto, le farà del male e costringerà Marcello a intervenire per evitare il peggio. Rosa resterà traumatizzata da tale episodio e si ritroverà costretta a un ricovero in ospedale, dove verrà sottoposta a degli accertamenti.

Proprio in ospedale riceverà la visita della sua amica Mirella, la quale si lascerà andare a una rivelazione inaspettata che lascerà spiazzata la giornalista. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito.

Intanto Agata, dopo aver conosciuto meglio Johnny, cercherà in tutti i modi di convincere suo padre Ciro ad assumerlo all'interno della Caffetteria, così da poterlo fare lavorare.

Rosa e Marcello si erano rivisti dopo il bacio appassionato

Negli episodi precedenti della soap, Rosa era rientrata a Milano dopo un periodo di assenza, credendo di essersi lasciata alle spalle il bacio appassionato che c'era stato con Marcello Barbieri prima della sua partenza.

Nel momento in cui si sono rivisti, però, è tornato subito il feeling di una volta che li ha poi spinti a vivere un momento di tenerezza durante il momento del viaggio che hanno fatto assieme a Trieste.

Un bacio che mise in crisi Marcello, al punto da decidere di affrettare sempre più il momento delle sue nozze con la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.