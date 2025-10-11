Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un incontro misterioso al Circolo. Nell’episodio in onda lunedì 13 ottobre alle 16 su Rai 1, Ettore e Greta, seduti al tavolo, discuteranno i primi passi del loro piano di vendetta, concordando sulla necessità di conquistare le grazie della famiglia Di Sant’Erasmo. Parallelamente, Odile sarà turbata da una telefonata di Marchesi e affronterà i suoi dubbi con Marta. Adelaide, invece, proverà il suo abito da sposa ricevendo i complimenti da Umberto.

Ettore e Greta tramano il loro piano di vendetta al Circolo

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 ottobre segnerà un momento importante, coincidente con l’arrivo di Greta a Milano. La sorella di Ettore si presenterà al Circolo, dove avrà una conversazione significativa con il fratello. I due stilisti chiariranno subito le intenzioni del loro piano di vendetta. Sarà Greta a essere più esplicita, pronunciando un’affermazione che non lascerà spazio a dubbi: ''E mi auguro che presto paghi di più". Le anticipazioni non rivelano chi debba pagare né per quale motivo, ma una cosa è certa: si tratta di qualcuno legato ad Adelaide Di Sant’Erasmo o forse la contessa stessa.

Ettore e Greta sono pronti a entrare nelle grazie della famiglia di Adelaide

Ettore svelerà a Greta l’imminente futuro e i prossimi passi da compiere per portare avanti la loro silenziosa vendetta. Marchesi metterà in guardia la sorella con una frase eloquente: "Prima dobbiamo entrare nelle grazie di tutta la famiglia". È evidente che si riferisca alla famiglia Di Sant’Erasmo, ma restano ancora oscuri i motivi che spingono i due stilisti a vendicarsi, così come la loro vera identità. Su questo punto regna il massimo riserbo: né gli attori né la produzione hanno lasciato trapelare nulla di ufficiale. Sempre nella puntata prevista per il 13 ottobre, i Di Sant’Erasmo saranno al centro delle trame.

Odile, turbata da una telefonata origliata di Ettore, troverà il tempo per confidarsi con sua cugina Marta in merito a quanto ascoltato. Nel frattempo, Adelaide proverà il suo abito da sposa davanti a nipote e figlia, sotto lo sguardo attento di Umberto, che non mancherà di farle i complimenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile turbata dalla telefonata di Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Odile ha stretto un legame sempre più forte con Ettore, che l’ha sorpresa organizzando una serata all’osservatorio insieme ad Adelaide. La figlia della contessa ha poi origliato una telefonata dello stilista, intento a parlare con una donna di cui non è riuscita a scoprire l’identità.

Durante la chiamata, Marchesi ha rivolto dei complimenti alla ragazza all’altro capo della cornetta. Già in passato, Ettore aveva effettuato chiamate misteriose, durante le quali aveva invitato il suo interlocutore a recarsi a Milano per portare a termine il loro piano.