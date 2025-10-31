Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 14 novembre rivelano che Marcello avrà modo di rivedere la contessa Adelaide, con la quale ci sarà un nuovo acceso scontro in merito alle vicende di Rosa Camilli, che rischia di perdere il suo posto di lavoro.

Irene, invece, dopo essersi ritrovata a vivere una situazione imbarazzante con Giorgio Perich, si mostrerà disperata all'idea di veder naufragare per sempre la possibilità di far breccia nel cuore dello stilista.

Adelaide spietata contro Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 14 novembre

La contessa Adelaide continuerà a mostrarsi sul piede di guerra nei confronti della coppia composta da Marcello e Rosa e non avrà alcuna intenzione di far loro sconti.

L'obiettivo primario sarà quello di punirli, motivo per il quale studierà un piano per cercare di rovinare la carriera professionale della giovane giornalista.

Il piano di Adelaide, però, verrà scoperto e svelato da sua figlia Odile, la quale deciderà di mettere in guardia Rosa dai rischi che sta correndo.

La giornalista a quel punto prenderà una decisione inaspettata e sofferta: sarà pronta a dimettersi dal grande magazzino milanese, ma tale scelta non piacerà affatto a Marcello che deciderà di intervenire in prima persona.

Irene disperata, Marcello si scontra con la sua ex Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 novembre rivelano che Marcello si ritroverà protagonista di un duro faccia a faccia con la contessa, durante il quale i due si ritroveranno ai ferri corti.

Tra i due ex fidanzati ci sarà un acceso scontro che li metterà ancora di più sul piede di guerra, dato che la contessa non avrà alcuna intenzione di lasciargliela passare e si dirà pronta a tutto pur di vincere questa battaglia.

Intanto Agata comunicherà alle sue amiche e colleghe di essersi fidanzata ufficialmente con Mimmo: i due saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del sole.

Irene, invece, sarà protagonista di un piccolo incidente con Giorgio Perich: la capocommessa si mostrerà disperata e annuncerà alle veneri il fallimento di quel possibile nuove amore.

Mimmo aveva corteggiato Agata negli episodi precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap opera pomeridiana di Rai 1, Mimmo aveva corteggiato serratamente la figlia di Ciro e Concetta, sperando di far breccia nel suo cuore.

In un primo momento, però, la reazione di Agata non fu delle migliori: la ragazza non sembrava ricambiare le attenzioni di Mimmo e, il solo pensiero di poter intraprendere una relazione stabile con il giovane carabiniere arrivato dalla Sicilia, la metteva in crisi ritenendo che non fosse il tipo di ragazzo adatto per lei.