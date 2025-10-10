Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 ottobre, rivelano che Marcello non farà altro che pensare a quanto è accaduto con Rosa, anche a pochi giorni dalle nozze con Adelaide. Scosso anche dalle parole di Umberto, Marcello prenderà una decisione struggente sul suo futuro, mentre Fulvio scoprirà che Caterina ha un fidanzato segreto.

Marcello in crisi per il matrimonio: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 ottobre

Nei nuovi episodi della soap di Rai 1, Marcello non farà altro che pensare a quanto è successo con Rosa Camilli.

A pochi giorni ormai dal matrimonio con la contessa, Marcello si renderà conto di essere in crisi e di non avere più le idee chiare sul matrimonio.

Intanto, Umberto fiuterà in tempo la crisi che sta vivendo Marcello e deciderà di intervenire a modo suo, cercando di provocare il ragazzo, finendo per accentuare ulteriormente i suoi dubbi.

Nel frattempo, Adelaide porterà avanti i preparativi per il giorno del sì, ignara del turbamento che sta vivendo Marcello.

Marcello fa una scelta struggente e drastica nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Barbieri non riuscirà a far finta di nulla e finirà per prendere una decisione legata al suo futuro che si preannuncia struggente, anche se non sono stati svelati i dettagli.

Intanto, Fulvio deciderà di indagare sul conto della figlia Caterina e finalmente scoprirà che la ragazza ha un amore segreto.

Scosso da tale scoperta, Fulvio deciderà di confidarsi con Roberto Landi, il quale proverà a dargli dei consigli per cercare di superare le sue insicurezze da padre.

Fulvio aveva ingannato sua figlia negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Fulvio si è presentato a Milano per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, dopo aver visto fallire la sua attività da imprenditore.

È stato assunto al Paradiso delle Signore come nuovo magazziniere ma, in un primo momento, ha preferito non dire la verità a sua figlia Caterina.

La ragazza, per un po’ di tempo, ha creduto che suo padre fosse stato assunto come contabile in una ditta importante di Milano, salvo poi scoprire che non era questa la realtà dei fatti.

Caterina si è mostrata particolarmente protettiva nei confronti del padre e, dopo aver appreso la verità, ha detto di sentirsi pronta a mettersi in gioco per cercare un nuovo lavoro che le permettesse di essere indipendente e di non pesare ulteriormente sul bilancio familiare del padre, già provato da diversi debiti da risanare.