Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 20 al 24 ottobre 2025 rivelano che Marcello si mostrerà distrutto per la contessa Adelaide, dato che a pochi giorni dal loro fatidico matrimonio, si renderà conto di provare dei sentimenti contrastanti e di non essere più certo al 100% della sua scelta.

Intanto Umberto, avendo compreso che c'è qualcosa che non va in Marcello, si mostrerà spietato e pronto a tutto pur di mettere in difficoltà il ragazzo mentre Rosa non farà altro che pensare a quei momenti di passione vissuti con Barbieri.

Marcello distrutto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 ottobre

Marcello si ritroverà a vivere dei momenti di grande apprensione nel corso dei prossimi episodi della soap: l'avvicinamento che c'è stato con Rosa Camilli lo ha messo a dura prova e non riuscirà a far finta che non sia successo nulla.

Il giovane Barbieri non riuscirà a stare sul passo in merito ai preparativi delle nozze che lo attendono con la contessa Adelaide che, ignara di tutto, continuerà a essere concentrata sull'evento.

Marcello, però, si renderà conto di non poter più mentire a se stesso e alla persona che ha al suo fianco: il ragazzo si mostrerà distrutto per la contessa, dato che si ritroverà a prendere una decisione che si preannuncia struggente e inaspettata.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito alla scelta che farà il ragazzo, la quale potrebbe avere delle conseguenze scioccanti.

Umberto spietato, Rosa ripensa a Marcello

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 ottobre rivelano che Umberto si renderà conto che c'è qualcosa che non va in Marcello e si mostrerà spietato nei suoi confronti, al punto da porgli delle domande imbarazzanti che lo metteranno in grande difficoltà.

Rosa, invece, dopo essere stata dimessa dall'ospedale scoprirà che il suo aggressore è stato arrestato ma in realtà l'unico pensiero fisso della giornalista continuerà a essere Marcello Barbieri.

La giornalista non riuscirà a togliersi dalla testa quel bacio che si sono scambiati, per lei indimenticabile.

Brusco calo per gli ascolti della soap opera pomeridiana di Rai 1

In attesa di queste puntate, la soap opera è reduce da un periodo difficile dal punto di vista Auditel, come dimostrano gli ascolti del 10 ottobre.

L'ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle signore è stata vista da una media di soli 1,1 milioni di spettatori pari a uno share del 15,60%.

Numeri in calo rispetto a quelli della scorsa stagione, quando la soap riusciva a totalizzare una media del 18-20% di share.