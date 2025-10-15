Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 ottobre rivelano che Marcello sentirà il bisogno di sfogarsi con suo fratello Matteo Portelli in merito a quanto è accaduto con Rosa Camilli.

In questo modo Matteo apprenderà del tradimento perpetrato da Barbieri alle spalle della contessa Adelaide, tale da metterlo in forte crisi a pochi giorni dall'atteso matrimonio.

Intanto l'aggressore di Rosa verrà arrestato mentre la moglie dell'uomo arriverà a Milano per poter incontrare dal vivo la giornalista.

Matteo scopre che Marcello ha tradito Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 ottobre

La crisi di Marcello si protrarrà nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 24 ottobre su Rai 1: il ragazzo non sarà più certo di ciò che prova nei confronti della contessa, complice il turbamento interiore che ha vissuto dopo quei momenti di passione vissuti con Rosa.

Intanto, però, la contessa verrà tenuta all'oscuro di tutto: Marcello fingerà di essere interessato ai preparativi delle loro nozze e, in questo modo, eviterà di darle un dispiacere immenso.

Barbieri, però, sentirà il bisogno di poter sfogarsi con suo fratello Matteo, al quale racconterà la verità su quanto è accaduto con Rosa.

Matteo, quindi, sarà a conoscenza del tradimento di Marcello ai danni della contessa Di Sant'Erasmo e cercherà di dargli il supporto necessario per evitare di mandare all'aria l'atteso matrimonio.

L'aggressore di Rosa viene arrestato, Ciro collabora con Johnny in Caffetteria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 ottobre rivelano che anche per Rosa non sarà facile lasciarsi alle spalle ciò che è accaduto ma, intanto, il suo aggressore Rodolfo Sacchi verrà arrestato e condotto in galera.

La moglie di Sacchi, invece, appresa la notizia dell'arresto arriverà a Milano proprio per incontrare Rosa: vuole raccontare la sua testimonianza, dato che anche lei è stata vittima dei soprusi di quell'uomo.

Ciro, invece, si mostrerà sempre più entusiasta nel poter portare avanti la Caffetteria, grazie anche al prezioso aiuto di Johnny.

Rosa era stata aggredita per strada da Sacchi

Negli episodi precedenti della soap, Sacchi si era presentato al grande magazzino chiedendo di Rosa alle veneri, sostenendo di essere un fan della giornalista e di voler farsi autografare il libro che aveva acquistato.

In realtà le intenzioni dell'uomo erano altre dato che, quando si ritrovò al cospetto di Rosa, non esitò ad aggredirla, finendo per spaventare moltissimo la ragazza. Furono le altre veneri a intervenire per salvare Rosa e mettere in fuga l'aggressore.