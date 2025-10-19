Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ostacolo nel cammino di due protagonisti. Nella puntata in onda lunedì 27 ottobre alle 16 su Rai 1, Ettore e Greta vedranno il loro piano di vendetta rallentato dalle nozze mancate di Adelaide. Quest’ultima, infatti, sarà profondamente affranta per essere stata lasciata a un passo dal matrimonio. Marcello, dal canto suo, farà perdere le proprie tracce. Nel frattempo, Matteo si metterà alla ricerca di suo fratello, mentre Roberto dovrà gestire l’assalto dei giornalisti al negozio.

Ettore e Greta in difficoltà

I fratelli Marchesi si troveranno ad affrontare un ostacolo imprevisto. Nessuno, infatti, avrebbe potuto immaginare che il futuro sposo della contessa di Sant’Erasmo potesse fare un passo indietro e abbandonare Adelaide all’improvviso. Ettore e Greta, dunque, saranno in grande difficoltà, poiché il matrimonio saltato rappresenterà un serio intralcio al loro losco piano di vendetta contro Adelaide, Umberto e l’intera famiglia. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono un dettaglio interessante della vicenda: non viene spiegato in che modo l’annullamento delle nozze possa realmente ostacolare i loro piani. È bene ricordare, però, che Ettore e Greta puntavano molto sull’abito nuziale indossato dalla sposa, realizzato per l’occasione dalla giovane Marchesi.

La visibilità ottenuta grazie alla cerimonia avrebbe rappresentato un’importante vetrina per la stilista, ancora emergente nel mondo della moda.

Marcello scompare nel nulla

Nel frattempo, a Villa Guarnieri tutti si stringeranno attorno ad Adelaide, distrutta dal dolore causatole da Marcello. Quest’ultimo, infatti, farà perdere le proprie tracce e scomparirà nel nulla. Matteo e Mirella decideranno quindi di mettersi in contatto con Rosa nella speranza di ottenere qualche informazione utile. Umberto, intanto, rifletterà su quanto accaduto alla cognata ed è convinto di conoscere il vero motivo per cui il matrimonio è stato annullato. Guarnieri ha sempre sospettato che tra Barbieri e Rosa ci fosse un legame che andava ben oltre la semplice amicizia.

A Il Paradiso delle signore, invece, regnerà il caos per via dell’arrivo di numerosi giornalisti, tutti a caccia di uno scoop. Roberto, quindi, cercherà di gestire al meglio la situazione. Ci sarà spazio anche per le vicende di Caterina, che rischierà di perdere una preziosa foto del suo fidanzato, mentre Enrico scoprirà l’esistenza di una nuova terapia che potrebbe aiutarlo a recuperare la funzionalità della mano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha rovinato l'abito da sposa di Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno architettato un piano di vendetta contro Adelaide e Umberto. Tuttavia, durante gli episodi trasmessi, non è stata chiarita la motivazione che ha spinto i due fratelli a trasferirsi a Milano con l’intento di farla pagare ai Di Sant’Erasmo.

Nel frattempo, Ettore ha assoldato un uomo per sabotare le nozze della contessa, provocando un allagamento nell’atelier di Galeotti. Durante la fuoriuscita d’acqua, il vestito da sposa di Adelaide si è rovinato, e questo ha spinto Greta a intervenire per risolvere il problema della futura sposa. I fratelli Marchesi, infatti, hanno presentato ad Adelaide un abito realizzato da Greta, perfetto per il matrimonio imminente.