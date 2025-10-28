Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 e 30 ottobre rivelano che Adelaide continuerà a mostrarsi disperata per l'annullamento delle nozze con Marcello.

Intanto Barbieri, dopo aver fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, ritornerà a Milano e consegnerà le sue dimissioni a Roberto Landi.

Intanto Irene riceverà la visita a sorpresa di sua zia Sandra mentre Odile si ritroverà a fare le veci di sua mamma in occasione di un importante evento che si svolgerà al Circolo.

Adelaide disperata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 29 ottobre

Nella puntata di mercoledì 29 ottobre, la piccola Anita proverà a tenere alto l'umore a villa Guarnieri la le condizioni della contessa non saranno delle migliori.

Adelaide si mostrerà disperate e distrutta per quanto è accaduto: non riuscirà a darsi pace per l'annullamento delle nozze con Marcello e per il modo in cui è stata pubblicamente umiliata.

Nel frattempo Rosa Camilli tornerà a Milano dopo qualche giorno di assenza e avrà modo di rivedere proprio Marcello.

Il ragazzo si lascerà andare a una toccante dichiarazione d'amore nei confronti della giornalista, mettendola al corrente della decisione che ha preso in merito alla sua relazione con la contessa di Sant'Erasmo e alle loro rispettive nozze.

Marcello dà le dimissioni: trama Il Paradiso delle signore del 30 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 30 ottobre, invece, rivelano che Marcello farà perdere misteriosamente le sue tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Immediata la reazione di Matteo che si metterà subito sulle tracce del fratello che, a distanza di un po' di ore, tornerà nuovamente in città e si recherà da Roberto Landi per rassegnare le sue dimissioni immediate dal negozio.

Intanto Irene farà i conti con una visita del tutto inaspettata: trattasi di zia Sandra, la quale arriverà a Milano per farle una sorpresa.

Odile, invece, sarà alle prese con un importante evento che si svolgerà al Circolo, dove dovrà fare le veci di sua mamma Adelaide, non ancora pronta per tornare alla sua vita di sempre dopo la cocente batosta che le è stata inflitta da Marcello.

Intanto Enrico preferirà continua a tacere la verità a Marta Guarnieri in merito ai suoi seri problemi di salute alla mano, che gli causeranno non pochi problemi sul lavoro.

Adelaide rimase scossa dalla scelta di Marcello sulle nozze

Negli episodi precedenti della soap opera, Adelaide aveva organizzato le sue nozze nei minimi dettagli, convinta del fatto che questa volta sarebbe riuscita a trovare la serenità con l'amore della sua vita.

Il rifiuto di Barbieri, a pochi giorni dal fatidico sì, l'ha lasciata senza parole al punto da rischiare di farla precipitare nel vortice della depressione.