Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in relazione alle puntate in onda dal 3 al 7 novembre, rivelano che Adelaide si mostrerà spietata e crudele nei confronti del suo ex Marcello e, dopo aver scoperto il tradimento, non sarà disposta a fargliela passare liscia.

L'intenzione della contessa sarà quella di punire Marcello e fare in modo che possa pagare assieme a Rosa, tanto da chiedere il licenziamento immediato della coppia.

Marcello, però, non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro in merito alla decisione presa sul suo futuro sentimentale e si dirà pronto a sfidare apertamente la sua ex fidanzata.

Adelaide crudele e senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Adelaide comincerà a riprendersi dopo aver fatto i conti con la sonora batosta che le è stata inflitta da Marcello Barbieri, il quale ha scelto di annullare definitivamente il loro matrimonio.

La contessa deciderà di attuare la sua vendetta ai danni di Marcello e Rosa, tanto da decidere di recarsi da Roberto Landi per chiedere il licenziamento immediato della coppia.

Roberto cercherà in tutti i modi di placare l'ira della contessa e la stessa cosa farà anche Umberto Guarnieri, che proverà a convincerla a non serbare rancore nei confronti del suo ormai ex compagno.

Adelaide, però, si mostrerà crudele e senza scrupoli, intenzionata a portare a termine la sua vendetta nei confronti della coppia di amanti.

Marcello sfida la sua ex Adelaide per stare con Rosa Camilli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello sarà a conoscenza del piano vendicativo della contessa e della sua richiesta di licenziamento inoltrata a Roberto, ma non sarà affatto intimorito da tale situazione.

Marcello andrà avanti per la sua strada, intenzionato a viversi la sua nuova storia d'amore con Rosa Camilli alla luce del sole, senza alcun tipo di esitazione.

Anche Rosa sarà finalmente libera di poter rivelare alle sue amiche e colleghe di lavoro di aver intrapreso una relazione con il giovane Barbieri.

Marcello Barbieri aveva messo in dubbio i suoi sentimenti per la contessa Adelaide

Negli episodi precedenti della soap opera, Adelaide aveva organizzato nei minimi dettagli il giorno del suo matrimonio con Marcello, costruendo quello che doveva essere un vero e proprio evento mediatico, tale da tener banco a Milano per diversi giorni.

All'ultimo momento, però, Marcello ha compreso di non essere più certo dei suoi sentimenti, motivo per il quale ha preferito confessare le sue incertezze alla contessa, fino ad arrivare al punto di annullare definitivamente il matrimonio e voltare pagina con la sua amata Rosa Camilli.