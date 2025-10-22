Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di martedì 4 novembre rivelano che Adelaide si mostrerà sul piede di guerra nei confronti del suo ex Marcello e di Rosa Camilli, tanto da chiederne l'immediato licenziamento dal grande magazzino milanese.

Intanto Irene sarà alla ricerca di una nuova venere da inserire nel team del negozio mentre Marcello si mostrerà spietato nei confronti della sua ex e si dirà pronto a tutto pur di essere libero di viversi la sua relazione con la giornalista.

Adelaide vuole far licenziare il suo ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 4 novembre

Adelaide continuerà a soffrire per l'annullamento del suo matrimonio con Marcello e non riuscirà a darsi pace. Lo scopo della contessa sarà quello di farla pagare al suo ex compagno, al punto da decidere di chiederne le dimissioni ufficiali.

La contessa si recherà in ufficio da Roberto Landi e, senza troppi giri di parole, gli chiederà di licenziare immediatamente sia Marcello che Rosa.

Un colpo di scena spiazzante per Landi che, a quel punto, si renderà conto che la situazione all'interno del grande magazzino milanese non è delle migliori: il clima è diventato particolarmente ostile e bisognerà intervenire al più presto per evitare il peggio.

Irene cerca una nuova venere, Marcello spietato

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 4 novembre, inoltre, rivelano che Irene sarà alla ricerca di una nuova venere da poter far assumere all'interno del negozio.

La capocommessa riceverà un consiglio prezioso da parte di Johnny, il quale le proporrà una nuova ragazza da poter ingaggiare come commessa.

Intanto Marcello non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro per mettere a tacere la furia vendicativa della sua ex Adelaide.

Il giovane Barbieri si mostrerà spietato e pronto a tutto pur di viversi la sua relazione con Rosa alla luce del giorno, del tutto incurante della spietatezza della contessa, seppur consapevole del fatto che non si arrenderà fin quando non avrà ottenuto la sua rivincita.

Marcello aveva ingannato la contessa Adelaide negli episodi precedenti de Il Paradiso 10

Negli episodi precedenti della soap opera, Marcello aveva illuso Adelaide fino a pochi giorni prima del matrimonio, tenendola all'oscuro della sua tresca con la giornalista.

Barbieri aveva provato ad allontanare Rosa dalla sua vita, salvo poi rendersi conto che ormai era diventata una persona preziosa e fondamentale nella sua vita.

Da qui la decisione di Marcello di fare un passo indietro con la contessa, fino a scegliere di annullare definitivamente le nozze e mandare all'aria quel sogno d'amore costruito insieme.