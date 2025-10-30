Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 10 al 14 novembre, rivelano che Odile scoprirà il piano della madre Adelaide, decisa a rovinare la carriera di Rosa Camilli e a metterle i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale, al punto da renderle la vita impossibile.

La ragazza, preoccupata per le conseguenze, deciderà di informare subito Rosa di quanto sta accadendo, così da metterla in guardia.

Marta, invece, verrà a sapere dal compagno Enrico del piano diabolico che il primario Di Meo aveva orchestrato ai suoi danni e deciderà di chiedere aiuto al padre, Umberto Guarnieri.

Adelaide senza scrupoli con Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10-14 novembre

La contessa Adelaide sarà determinata a colpire la sua rivale Rosa: l’obiettivo sarà quello di comprometterne la carriera e renderle la vita impossibile dal punto di vista lavorativo.

Per riuscirci, Adelaide deciderà di assumere un investigatore privato con il compito di tenerla sotto controllo e scavare nel suo passato, nella speranza di portare a galla eventuali ombre.

Odile verrà a conoscenza dei piani spietati della madre nei confronti della giornalista del Paradiso e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Odile inganna Adelaide, Marta chiede aiuto al padre

Odile deciderà di schierarsi con Rosa: ingannerà la madre e si recherà dalla giornalista per metterla al corrente della situazione, convincendola persino a valutare l’idea di lasciare il grande magazzino milanese, pur di evitare nuovi scontri con Adelaide.

Nel frattempo, Enrico racconterà a Marta la verità sul caso Di Meo, spiegandole di essere stato vittima di ricatti.

Marta, scossa, deciderà di rivolgersi al padre Umberto, chiedendogli aiuto per permettere a Enrico di riprendere il controllo della propria vita.

La storia d’amore tra Enrico e Marta

Negli episodi precedenti, Marta ha confidato al padre di essersi innamorata di Enrico che, all’epoca, lavorava ancora come magazziniere al Paradiso.

La reazione di Umberto non è stata positiva: l’uomo ha deciso di parlare direttamente con Enrico, intimandogli di rispettare sua figlia e di non farla soffrire, altrimenti avrebbe dovuto affrontarlo personalmente. Qualche tempo dopo, però, Umberto ha iniziato a osservare il comportamento del ragazzo, rendendosi conto della sua serietà e del sincero affetto nei confronti di Marta.